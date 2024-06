Diretta Europei scherma 2024 Basilea/ Streaming video Rai: sciabola uomini e fioretto donne, oggi 23 giugno

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: GLI ULTIMI DUE TITOLI A SQUADRE

Calerà il sipario oggi, domenica 23 giugno 2024, sulla diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea, naturalmente con le ultime due gare a squadre, cioè la sciabola maschile e il fioretto femminile. Le aspettative sono molto alte per coronare nel migliore dei modi le tantissime soddisfazioni che già ci sono arrivate nei giorni scorsi dalla diretta degli Europei di scherma 2024, il miglior viatico possibile sulla strada ormai breve che tra poco più di un mese ci condurrà al via delle Olimpiadi di Parigi 2024.

L’Italia punta molto sulla domenica anche perché avremo gare di due discipline che già ci hanno regalato enormi soddisfazioni a titolo individuale, quindi si può legittimamente sperare in grande: alle ore 9.00 comincerà il tabellone del fioretto femminile, dalle ore 10.00 ecco pure la sciabola maschile e poi le fasi finali dalle ore 15.10, sino ad assegnare i due titoli che completeranno un medagliere già ottimo per l’Italia, facendo calare il sipario sulla diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea, con la rafforzata certezza che per l’Italia la scherma è sempre una garanzia.

EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE

Il weekend soffre un po’ a causa della concomitanza di altri eventi, quindi dobbiamo ricordare che pure oggi non avremo in senso stretto una diretta tv degli Europei scherma 2024 a Basilea, dal momento che su Rai Sport HD (numero 58) a partire dalle ore 20.30 avremo quella che sarà una ampia differita di tutte le fasi finali; sarà allora davvero fondamentale il servizio di diretta streaming video garantito come sempre tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: L’ITALIA VUOLE CHIUDERE IN TRIONFO

Abbiamo già accennato al fatto che l’Italia avrà ambizioni più che legittime anche nell’ultima giornata in compagnia della diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea. Il fioretto femminile è ormai da decenni il Dream Team dello sport italiano, Basilea non ha fatto eccezione grazie al trionfo della portabandiera olimpica Arianna Errigo, che si è quindi laureata campionessa d’Europa individuale, tuttavia un po’ meno bene del previsto ha fatto il resto della squadra, quindi le compagne saranno animate da una grande voglia di riscatto, che per Errigo potrebbe significare il bis.

Quanto alla sciabola maschile, possiamo dire senza alcuna ombra di dubbio che la straordinaria tripletta con Michele Gallo medaglia d’oro, Luca Curatoli argento e Luigi Samele bronzo nella gara individuale resterà senza discussioni il ricordo più bello della diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea, anche perché non era così atteso. Nella scherma non si può mai dare nulla per scontato, anche a pochi giorni di distanza, anche perché fra gli stranieri ci saranno tanti big affamati di riscatto, ma è doveroso dire che a questo punto sarà proprio l’Italia la squadra da battere…

