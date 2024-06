Diretta Europei scherma 2024 Basilea/ Streaming video Rai: spada uomini e sciabola donne a squadre, 22 giugno

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: ALTRI DUE TITOLI A SQUADRE

Oggi, sabato 22 giugno 2024, speriamo sia il giorno del riscatto nella diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea, perché nel secondo giorno dedicato alle gare a squadre sono in programma le due specialità che erano state protagoniste nel terzo giorno degli eventi individuali, cioè la spada maschile e la sciabola femminile. La caratteristica comune era stata l’assenza di medaglie per l’Italia, dopo le enormi soddisfazioni dei giorni precedenti, per cui naturalmente adesso speriamo che per gli Azzurri di queste due discipline la diretta degli Europei di scherma 2024 possa portare gioie almeno nella gara a squadre, per ritrovare il sorriso e la fiducia ormai a ridosso delle Olimpiadi di Parigi 2024.

Sarà dunque un sabato particolarmente delicato: dalle ore 9.00 comincerà il tabellone della spada maschile, dalle ore 11.30 ecco pure la sciabola femminile e poi le fasi finali dalle ore 15.40, sino ad assegnare i titoli di queste due specialità nella diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea, come già ampiamente spiegato sperando che sia il giorno del riscatto per le due specialità che hanno più sofferto in questa rassegna continentale globalmente eccellente per l’Italia.

EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE

Come già era successo ieri, la concomitanza di altri eventi farà sì che la fascia dedicata su Rai Sport HD (numero 58) sarà a partire dalle ore 20.30, quindi non avremo la diretta tv degli Europei scherma 2024 a Basilea, che sarà in realtà una ampia differita di tutte le fasi finali; in compenso non mancherà il servizio di diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: L’ITALIA CERCA IL RISCATTO

Questo sport ci regala molto spesso soddisfazioni enormi e di conseguenza fanno forse più notizia le delusioni: nella diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea oggi vorremmo quindi vedere il riscatto delle uniche due armi che a livello individuale ci hanno deluso in questa rassegna continentale. In particolare la spada maschile, sulla quale riponevamo grandi ambizioni grazie ai risultati ottenuti di recente da Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, che invece giovedì hanno deluso tutti, con Vismara che è stato il “meno peggio” uscendo ai sedicesimi.

Serve una svolta immediata per non creare dubbi a un mese dalle Olimpiadi, in parte il discorso vale anche per la sciabola femminile anche se magari le aspettative erano meno alte su Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi, con risultati che possiamo definire discreti; la nota positiva sono stati i quarti raggiunti da Battiston mentre Criscio è arrivata almeno agli ottavi, anche se pure qui siamo rimasti a secco di medaglie. Oggi arriveranno gioie a squadre nella diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea?











