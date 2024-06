Diretta Europei scherma 2024 Basilea/ Streaming video Rai: fioretto uomini e spada donne a squadre, 21 giugno

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: OGGI I PRIMI DUE TITOLI A SQUADRE

Oggi, venerdì 21 giugno, con il via alle gare a squadre si entra nella seconda metà della diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea, dove l’Italia sta facendo faville nell’ultimo grande evento della scherma sulla strada verso le Olimpiadi di Parigi 2024, alle quali arriveremo come sempre con grandi ambizioni nello sport che più di tutti ci ha esaltato nella storia dei Giochi. Pioggia di medaglie nelle gare individuali, tra le migliori soddisfazioni per gli Azzurri nella diretta degli Europei di scherma 2024 ricordiamo il trionfo di Tommaso Marini su Alessio Foconi nella finale tutta italiana del fioretto e nella sciabola un clamoroso tris con Michele Gallo d’oro, Luca Curatoli argento e Luigi Samele bronzo tanto per fare due esempi che resteranno nella memoria.

Adesso si volta pagina perché sono appunto in palio i titoli a squadre. Si segue lo stesso ordine dei giorni precedenti e allora le due armi sono le stesse di martedì nell’individuale: dalle ore 8.00 la spada femminile, dalle ore 10.00 il fioretto maschile e poi le fasi finali dalle ore 16.30, sino ad assegnare i titoli di queste due specialità nella diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea, con aspettative particolarmente alte nel caso del fioretto maschile.

EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Attenzione perché oggi la fascia dedicata su Rai Sport HD (numero 58) sarà a partire dalle ore 21.00, stando alla programmazione ufficiale della Tv di Stato: questo significherebbe che, causa sovrapposizione di altri eventi, non avremmo la diretta tv degli Europei scherma 2024 a Basilea, pur con ampia differita che fino a mezzanotte ci consentirebbe comunque di seguire tutte le fasi finali, ma non in tempo reale. Avvertenze di cui tenere conto anche per il servizio di diretta streaming video tramite il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: GLI OBIETTIVI DELL’ITALIA OGGI

Abbiamo già accennato a speranze altissime nella gara a squadre del fioretto maschile oggi per l’Italia nella diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea, non potrebbe essere altrimenti pensando che appena tre giorni fa la gara individuale si chiuse con la finale derby fra il vincitore Tommaso Marini e Alessio Foconi, che saranno affiancati da Guillaume Bianchi e Filippo Macchi. Pur con tutte le cautele del caso, che nella scherma sono sempre doverose, è giusto sottolineare che sulla carta è sicuramente la squadra più forte.

Prospettive interessanti, anche se non abbiamo la stessa superiorità sulla carta, anche nella gara a squadre di spada femminile, dove il quartetto dell’Italia dovrebbe prevedere Rossella Fiamingo, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Mara Navarria, con una citazione particolare per Santuccio che è stata bronzo nella gara individuale e la voglia di riscatto delle altre, a cominciare da Fiamingo. Questo quindi è quanto potremmo attenderci dall’Italia nel primo giorno dedicato alle squadre nella diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea…











