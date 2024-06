Diretta Europei scherma 2024 Basilea/ Streaming video Rai: fioretto donne e sciabola uomini (oggi 19 giugno)

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: TOCCA ALLE FIORETTISTE!

Si apre alle ore 8:00 di mercoledì 19 giugno la seconda giornata in diretta degli Europei scherma 2024 Basilea: nella città svizzera si torna in pedana e siamo ancora in regime di gare individuali, perché va ricordato che questa rassegna continentale durerà fino a domenica e solo da venerdì assisteremo alle gare a squadre. Confermato il programma con le eliminatorie al mattino e le fasi finali dalle ore 18:00, oggi attenzione massima perché avremo la gara del fioretto femminile che è naturalmente quella di punta per l’Italia, che ha raccolto tantissimi allori in questa disciplina e punta a confermarsi in vista delle Olimpiadi.

L’altra competizione sarà quella della sciabola maschile: Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre testano la loro competitività verso i Giochi di Parigi dovendo riscattare qualche passaggio a vuoto in epoca recente, per esempio ai Mondiali dello scorso anno, tenutisi a Milano, nessuno degli sciabolatori azzurri era riuscito a salire sul podio e il titolo era andato allo statunitense Eli Dershwitz. Adesso però dobbiamo concentrarci davvero sulla diretta degli Europei scherma 2024 Basilea, tra poche ore sarà ancora il tempo di salire in pedana e dunque possiamo presentare nel migliore dei modi la gara del fioretto individuale femminile.

COME VEDERE GLI EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA IN STREAMING VIDEO DIRETTA TV

La diretta tv degli Europei scherma 2024 Basilea viene garantita dalla televisione di stato, ma bisogna dire che a essere trasmesse in tempo reale saranno solo le gare della sessione serale, cioè quelle in cui vengono assegnate le medaglie: avremo in questo frangente il collegamento su Rai Sport HD, canale al numero 58 del vostro digitale terrestre, e come sempre la possibilità di assistere alle gare in diretta streaming video senza costi aggiuntivi, attivando il servizio di diretta streaming video con il sito di Rai Play oppure utilizzando la relativa applicazione. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY DEGLI EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: IL CONTESTO

Abbiamo detto che nella diretta degli Europei scherma 2024 Basilea l’Italia schiera oggi il suo quartetto magico nel fioretto femminile: Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e Martina Batini sono tutte candidate anche alla medaglia d’oro. L’anno scorso ai Mondiali di Milano era toccato alla Volpi festeggiare il titolo iridato, ma per l’Italia era stata splendida tripletta: Errigo medaglia d’argento, Favaretto di bronzo in coabitazioni con la statunitense Lee Kiefer, visto che non sono previste le finali per il terzo posto.

Invece agli Europei, due anni fa a Novi Sad, le azzurre non erano riuscite a portare a casa la medaglia d’oro (lo avevano fatto a squadre) perché quella se l’era messa al collo la tedesca Leonie Ebert, che in finale aveva battuto la nostra Errigo; il bronzo era comunque andato alla Volpi, che lo aveva condiviso con la francese Ysaora Thibus. Insomma, comunque la si giri le ragazze del fioretto sono favorite per vincere e anche riempire il podio; agli Europei scherma 2024 Basilea invece gli sciabolisti ripartono dall’argento di Curatoli a Novi Sad, il titolo continentale era andato al georgiano Sandro Bazadze che è stato argento agli ultimi Mondiali.

