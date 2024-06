Diretta Europei scherma 2024 Basilea/ Streaming video Rai: spada uomini e sciabola donne (oggi 20 giugno)

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: OGGI GLI ULTIMI DUE TITOLI INDIVIDUALI

Oggi, giovedì 20 giugno, sarà un’altra giornata caratterizzata dalla diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea, la città svizzera che ospita quello che di fatto sarà l’ultimo test sulla strada verso le Olimpiadi di Parigi 2024 per tutti gli schermidori del Vecchio Continente. Ci avviciniamo alla metà del cammino ed infatti oggi sarà l’ultimo giorno in compagnia delle gare individuali per la diretta degli Europei di scherma 2024, che ci hanno regalato notevoli soddisfazioni fin dal primo giorno con il trionfo di Tommaso Marini per aprire la kermesse, da domani a domenica metterà invece in palio i titoli a squadre.

Ieri ci hanno fatto compagnia il fioretto femminile e la sciabola maschile, adesso a livello individuale restano solamente due armi e allora ricordiamo che come al solito ci attenderà una giornata molto lunga: alle ore 8.00 via alla spada maschile, dalle ore 12.00 si scenderà in pedana anche per la sciabola femminile e poi l’appuntamento saliente sarà dalle ore 18.00, quando inizieranno le fasi finali di entrambe le competizioni, sino alle finali che assegneranno i titoli di queste specialità nella diretta degli Europei di scherma 2024 da Basilea.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE

Tifosi e appassionati ormai lo sanno bene, ma ribadiamo che la diretta tv degli Europei scherma 2024 a Basilea sarà garantita dalla televisione di stato, almeno per le fasi salienti con le finali per la precisione dalle ore 17.55 in poi: il canale di riferimento sarà sempre Rai Sport HD (numero 58). Nella già citata fascia oraria sarà quindi possibile seguire le gare anche con il servizio di diretta streaming video, come al solito utilizzando il sito oppure l’applicazione di Rai Play.

DIRETTA EUROPEI SCHERMA 2024 BASILEA: GLI AZZURRI IN GARA OGGI

Abbiamo allora visto quali saranno le armi coinvolte oggi nella diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea, di conseguenza possiamo presentare anche gli Azzurri in gara. Per quanto riguarda la spada maschile, oggi in azione dovremmo vedere Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, resta da capire con quali eventuali differenze con la successiva gara a squadre, della quale siamo campioni del Mondo in carica grazie al successo iridato a Milano 2023, rassegna nella quale abbiamo festeggiato anche l’argento individuale per Di Veroli.

Sarà poi anche il giorno della sciabola femminile, qui le protagoniste per l’Italia nella diretta degli Europei di scherma 2024 a Basilea saranno Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi, vedremo con quali differenze fra individuale e gara a squadre. Qui potremmo identificare Criscio come nome di punta, se non altro perché l’anno scorso agli Europei che si disputavano a Plovdiv portò l’unica medaglia azzurra in questa arma, ma staremo a vedere che cosa succederà oggi a Basilea…











