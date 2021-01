Diretta Everton Leicester/ Streaming video tv: ambizioni da titolo? (Premier League)

DIRETTA EVERTON LEICESTER: BIG MATCH A GOODISON PARK

Everton Leicester, che si gioca in diretta da Goodison Park, è in programma alle ore 21:15 (italiane) di mercoledì 27 gennaio: torna la Premier League 2020-2021 e lo fa con un turno infrasettimanale che rappresenta la 20^ giornata, cioè la prima di ritorno. Si tratta di due squadre che stanno facendo il salto di qualità, e che sognano in grande: le Foxes, dopo il titolo capolavoro del 2016, sono comunque rimaste in alta classifica ma l’anno scorso hanno solo sfiorato l’accesso in Champions League, oggi hanno addirittura velleità di rivincere il campionato e al momento sono la prima alternativa alle due squadre di Manchester.

Autore di una straordinaria partenza, l’Everton di Carlo Ancelotti ha poi perso un po’ di terreno rispetto alle prime della classe, ma ha saputo riprendersi e rimanere lì: ha due partite in meno rispetto all’avversario di oggi (e ai Red Devils), virtualmente potrebbe arrivare a due punti dalla vetta ma per cominciare deve vincere la partita di questa sera. Partita che aspettiamo con grande trepidazione: mancano poche ore alla diretta di Everton Leicester, nel frattempo possiamo provare a fare qualche ipotesi circa le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA EVERTON LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Everton Leicester è sulla televisione satellitare: è infatti Sky a trasmettere le migliori partite di Premier League, selezionate turno per turno. In questo caso il canale cui riferirsi è Sky Sport Uno, al numero 201 del decoder; appuntamento riservato agli abbonati, che in assenza di un televisore potranno seguire il match anche grazie al servizio di diretta streaming video, fornito senza costi aggiuntivi con l’applicazione Sky Go che si può attivare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI EVERTON LEICESTER

In Everton Leicester Ancelotti se la gioca con il solito 4-2-3-1: modulo che prevede Pickford in porta, davanti a lui la solita coppia centrale composta da Keane e Yerry Mina mentre gli esterni potrebbero essere Seamus Coleman e Digne, in ballottaggio con Godfrey. In mezzo al campo c’è Doucouré che farà coppia con Allan, che sembra partire favorito rispetto ad André Gomes; si alza invece la posizione dei tre trequartisti che, senza grosse sorprese, dovrebbero essere James Rodriguez, Gylfi Sigurdsson e Richarlison schierati da destra a sinistra, con il solito Calvert-Lewin da centravanti. Brendan Rodgers gioca con modulo speculare: Kasper Schmeichel sarà protetto da Soyüncü, tornato a disposizione, e Jonny Evans che avranno ai loro lati Castagne e Justin, con quest’ultimo che dovrebbe traghettare a sinistra lasciando all’ex Atalanta la corsia destra. Ndidi torna titolare in mezzo (ha riposato in FA Cup) e sarà schierato insieme a Tielemans; sugli esterni offensivi la scelta del tecnico dovrebbe riguardare Albrighton e Harvey Barnes, Vardy sarà il riferimento avanzato con Maddison che agirà alle sue spalle come trequartista.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Everton Leicester possiamo consultare le quote che sono state fornite dall’agenzia Snai: la previsione di questo bookmaker assegna alla vittoria interna, regolata dal segno 1, una quota corrispondente a 2,75 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 da giocare per l’affermazione della squadra ospite vi permetterebbe di guadagnare una somma pari a 2,65 volte quanto puntato. Il segno X identifica il pareggio, e porta in dote una vincita che ammonta a 3,20 volte l’importo che avrete scelto di investire.



