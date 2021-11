DIRETTA/ Falco Szombathely Treviso video streaming tv: parla Max Menetti

DIRETTA FALCO SZOMBATHELY TREVISO: PARLA MENETTI

Alla vigilia della diretta di Falco Szombathely Treviso, attesa sfida per la Champions league di basket, ci pare doveroso dare spazio anche a Menetti che giusto dopo il successo conseguito contro i magiari aveva ben spiegato il momento del suo spogliatoio. Tramite i canali ufficiali, il tecnico della Nutribullet, a margine della sfida del girone D aveva dichiarato: “Si è trattato di una partita difficile contro un team tosto che fino a stasera era imbattuto. Il Falco è un’avversaria che ha reso ostica la gestione di ogni possesso. Una volta capito come affrontare certe situazioni offensive e difensive la gara è cambiata. La differenza si è vista in quel momento, quando pur non essendo efficaci ed esteticamente belli, mentalmente non abbiamo più guardato il punteggio ed abbiamo svoltato”.

DIRETTA/ Brindisi Darussafaka (risultato finale 82-73) video Rai: scatto pugliese!

Menetti pure in quell’occasione aveva aggiunto ai microfoni della stampa: “La fisicità di questa competizione ci è ormai nota, su ogni rimbalzo (e ne abbiamo concessi 17 in attacco) c’è stata lotta sino alla fine. Credo che questo sarà un elemento da calcolare anche tra un paio di settimane”.

DIRETTA FALCO SZOMBATHELY TREVISO STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Falco Szombathely Treviso non dovrebbe essere garantita questa sera, dunque il principale riferimento sarà il canale YouTube della Basketball Champions League, che fornisce la diretta streaming video di tutte le partite della combinazione.

Diretta/ Sassari Riesen Ludwigsburg (risultato finale 82-75): il Banco la chiude!

BIG MATCH PER IL GIRONE

Falco Szombathely Treviso, in diretta dalla Savaria Arena, è la partita di basket in programma oggi, mercoledì 17 novembre 2021: palla a due previsto per le ore 18.00. Siamo nel vivo della stagione regolare della Champions league di basket ed ecco che torna subito sotto ai riflettori la Nutribullet, pure oggi impegnata in una trasferta decisiva in terra magiara.

Con alle spalle un flilotto di tre successi di fila nella manifestazione, la squadra di Menetti si gioca certo oggi la possibilità di chiedere questa prima fase della manifestazione da leader assoluta nel girone D. Se è pure vero che mancano ancora alcuni incontri prima che si accendano i play off, ore va detto che fin qui i magiari si sono rivelati primi avversari diretti di Treviso per la qualificazione e un successo nello scontro diretto, a conti fatti, potrebbe davvero pesare tantissimo per la fase finale. Pure questo è incontro che si annuncia infuocato: saranno vere scintille sul parquet del coach Konakov.

Diretta/ Treviso Falco Szombathely (risultato finale 68-60): vittoria in rimonta!

DIRETTA FALCO SZOMNATHELY TREVISO: IL CONTESTO

Abbiamo accennato alla diretta tra Falco Szombathely e Treviso come match davvero infuocato oggi in terra magiara: e guardando alla classifica del girone D della Champions league di basket, alla vigilia del quarto turno, pure lo capiamo benissimo. Come riferito prima, la Nutribullet in questo suo esordio in Europa è stata fin qui impeccabile: la squadra di Menetti ha messo da parte tre successi sue tre partite disputate, dal 91-85 imposto a VEF Riga fino al 92-77 subito dall’Aek Atene. Senza dimenticare anche l’ottimo successo occorso solo pochi giorni fa in casa, contro proprio la squadra ungherese, pure battuta con un più risicato 68-60, che ha portato il club italiano alla prima posizione con 9 punti.

Del filotto di Menettii certo il Falco Szombathely si è rivelato fin qui il rivale più ostico: non a caso è proprio la squadra di coach Konakov a contendere a Treviso il pass che vale la qualificazione diretta alla fase finale del torneo. Fin qui i magiari pure sono stati quasi impeccabili e con merito sono ora seconda forza della classifica, a un solo punto da Treviso. Contiamo infatti per i gialloneri i successi con i greci (per 83-78) e anche contro i lettoni (qui col risultato di 80-74) e per l’appunto un solo KO a macchiare il curriculum, occorso contro la squadra italiana. Ma ora Konakov e i suoi sono pronti a ottenere vedetta, pure tra le mura di casa: vedremo che ci dirà il campo!

© RIPRODUZIONE RISERVATA