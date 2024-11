DIRETTA TORTONA BENFICA: OBIETTIVO TOP 16!

La diretta Tortona Benfica ci terrà compagnia a partire dalle ore 20:30 di mercoledì 13 novembre 2024: si gioca per la quarta giornata nel gruppo G di basket Champions League 2024-2025, e per la Bertram questa serata potrebbe diventare utile per prendersi la qualificazione alla Top 16, anche se in ogni caso non si tratterà di un pass aritmetico il passo può essere quello decisivo aspettando le ultime due partite. Tortona fino a questo momento è stata perfetta: ha sempre vinto nel girone di Champions League mostrando la sua superiorità sulle avversarie, nel match di andata giocato a Lisbona aveva ottenuto un confortevole +14 e ora ci riprova.

Il Benfica è il fanalino di coda del girone, ha fatto decisamente male come dimostra un doppio -28 incassato da Manresa e Chemnitz ma ha ancora tutte le possibilità di volare al playoff perché in questa Champions League anche il terzo posto è utile per timbrare l’obiettivo minimo, dunque è chiaro che i lusitani arrivano al PalaEnergica di Casale Monferrato con la speranza di vincere e proseguire la loro corsa. Staremo a vedere quello che succederà tra poco nella diretta Tortona Benfica, nella quale la Bertram cercherà anche di reagire alla sconfitta di Reggio Emilia che ha subito sabato scorso in campionato.

COME VEDERE LA DIRETTA TORTONA BENFICA IN STREAMING VIDEO TV

Va ricordato che la diretta Tortona Benfica sarà disponibile, per quanto riguarda il nostro Paese, soltanto sulla piattaforma DAZN: le partite di Champions League restano un appuntamento riservato agli abbonati di questa emittente, che fornirà dunque le immagini del match in diretta streaming video, utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone su cui installare il proprio account, oppure tramite gli apparecchi compatibili con la stessa DAZN, a cominciare da una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA TORTONA BENFICA: QUASI UNA FORMALITÀ

Presentando ancora la diretta Tortona Benfica dobbiamo dire che questa partita di Champions League possa rappresentare una sorta di formalità per la Bertram: fino a questo momento infatti la squadra portoghese ha mostrato di essere inferiore alle sue avversarie, le tre sconfitte subite sono state nette e, come già detto, nelle due trasferte disputate il Benfica ha sempre perso di 28 punti. Tuttavia, appunto, dopo questo incrocio con Tortona ci saranno due partite casalinghe con le quali la squadra di Lisbona potrebbe prendersi la qualificazione al playoff; Derthona Basket invece corre con grande decisione verso la Top 16 diretta, che non dovrebbe sfuggire.

Bisogna vincere il girone, ma è chiaro che avendo fatto punteggio pieno nelle prime tre partite la situazione di Tortona sia la migliore possibile; verosimilmente poi ci si giocherà tutto nella seconda sfida diretta contro Manresa, ma prima ovviamente la Bertram punta il quarto successo nel girone G e dovrà andare in campo senza sottovalutare l’avversario, anche perché la sconfitta del PalaBigi potrebbe avere lasciato qualche scoria non solo a livello fisico ma soprattutto mentalmente, dovrà essere bravo Walter De Raffaele a raddrizzare il timone e concentrarsi esclusivamente su una partita molto più abbordabile ma da affrontare nel miglior modo possibile.