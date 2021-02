Diretta/ Fano Ravenna (Serie C) streaming video e tv: scontro salvezza

DIRETTA FANO RAVENNA: PUNTI CHE SCOTTANO!

Fano Ravenna, in diretta domenica 28 febbraio 2021 alle ore 15.00 presso lo stadio Raffaele Mancini di Fano, sarà una sfida valevole per l’ottava giornata di ritorno del campionato di Serie C. Scontro salvezza importante con i marchigiani che sono reduci da un importante colpo esterno in casa del Mantova, una vittoria che ha garantito ai granata di risalire al quintultimo posto e a una sola lunghezza dalla salvezza diretta, sicuramente un obiettivo clamoroso se si pensa al terreno perduto dal Fano nel corso del girone d’andata.

Dall’altra parte il Ravenna è reduce da un pari comunque positivo in casa contro la Feralpisalò, ma continua a dibattersi a fondo classifica in una situazione particolarmente complicata, a +4 sull’Arezzo ultimo nel girone B, che nel frattempo ha trovato finalmente la sua seconda vittoria in campionato. Dove i romagnoli invece non riescono a fare bottino pieno da ben 10 partite, ovvero dal 3-2 interno rifilato all’Imolese (che ora precede il Fano di una lunghezza in classifica) il 19 dicembre scorso.

DIRETTA FANO RAVENNA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fano Ravenna non sarà trasmessa sui canali televisivi in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite, bensì in esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati Elevensports. Si potrà vedere infatti la partita con una connessione collegandosi tramite pc sul sito elevensport.it, oppure utilizzando una smart tv oppure dispositivi mobili come un tablet oppure uno smartphone, scaricando l’applicazione ufficiale Elevensports, broadcaster ufficiale per tutte le gare dei 3 gironi del campionato di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FANO RAVENNA

Le probabili formazioni della sfida tra Fano e Ravenna allo stadio Raffaele Mancini di Fano. I padroni di casa allenati da Flavio Destro scenderanno in campo con un 4-3-1-2 e questo undici titolare: Viscovo; Cason, Brero, Bruno, Rodio; Gentile, Amadio, Monti; Marino; Ferrara, Barbuti. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Leonardo Colucci con un 3-5-2 così disposto dal primo minuto: Tomei; Alari, Boccaccini, Caidi; Shiba, Fiorani, Esposito, Rocchi, Zanoni; Ferretti, Sereni.

QUOTE E PRONOSTICO

Per tutti coloro che vorranno scommettere sul match l’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Fano Ravenna: il segno 1 per la vittoria interna garantirebbe infatti di moltiplicare per 2.30 volte la posta investita, mentre il segno 2 riferito al successo in trasferta permetterebbe di ottenere una vincita pari a 3.20 volte quanto messo sul piatto. Infine per chi punterà sul pareggio, puntando sul segno X, la somma risultante si moltiplicherebbe per 3.00 volte l’importo scommesso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA