Diretta Fano Reggio Audace/ Streaming video e tv: colpo granata? (Serie C)

Fano Reggio Audace, che sarà diretta dal signor Federico Longo, è una delle partite valide per la quinta giornata del campionato di Serie C 2019-2020: siamo nel girone B e al Mancini arriva una delle squadre più in forma dell’intero torneo. La Reggio Audace, che lo scorso anno ha conquistato il salto di categoria grazie al completamento degli organici resosi necessario per alcune mancate iscrizioni, sta volando: tre vittorie e un pareggio l’hanno portata in testa alla classifica insieme al Padova, che partiva con ambizioni e rosa superiori ma che adesso sa che dovrà faticare per scrollarsi di dosso i granata, sempre più consapevoli di poter fare un campionato di altissimo livello. Ancora una volta invece l’Alma Juventus dovrà sudare per salvarsi; nell’anticipo dell’ultimo turno è arrivato un pareggio sul campo del Gubbio ma la vittoria ancora manca, chissà che l’arrivo di una formazione ostica possa essere utile per alzare il livello. Dunque adesso ci mettiamo nell’attesa della diretta di Fano Reggio Audace, ma nel frattempo possiamo valutare il modo in cui i due allenatori intendono disporre le loro squadre sul terreno di gioco del Mancini, leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Fano Reggio Audace, perché il campionato di Serie C non viene trasmesso sui canali tradizionali salvo qualche eccezione: ancora una volta dunque l’appuntamento è sul portale elevensports.it, che fornisce tutte le partite di campionato e Coppa Italia in diretta streaming video. E’ possibile abbonarsi al servizio oppure, di volta in volta, acquistare il singolo evento ad un prezzo precedentemente fissato.

PROBABILI FORMAZIONI FANO REGGIO AUDACE

Gaetano Fontana pensa al 4-3-3 per Fano Reggio Audace: Viscovo il portiere nella sua formazione, Di Sabatino e Gatti davanti a lui con Tofanari e De Vito schierati larghi, andando anche a supportare l’azione di Paolini e Carpani che proteggeranno e supporteranno la regia di Sapone. Nel tridente offensivo Davide Di Francesco e Carte Said sono in ballottaggio con Kanis e Baldini; la prima punta dovrebbe essere ancora Barbuti, in gol sabato scorso. Massimiliano Alvini ha in Mattia Marchi e Scappini due attaccanti di lusso per la categoria: entrambi confermati con Staiti sulla trequarti, potrebbe invece giocare Kirwan come esterno di destra al posto di Libutti. A sinistra Lunetta, mentre Fausto Rossi e Varone saranno i due mediani che dovranno comandare il gioco; capitan Spano, Costa e Rozzio dovrebbero vincere la concorrenza di Espeche e, ancora una volta, posizionarsi in difesa davanti al portiere Narduzzo.

QUOTE E PRONOSTICO

Fano Reggio Audace è stata quotata dall’agenzia di scommesse Snai, secondo cui la vittoria dovrebbe sorridere agli ospiti: il segno 2 per la vittoria emiliana vale infatti 2,10 volte la somma messa sul piatto, si difende comunque l’Alma Juventus il cui successo, regolato dal segno 1, vi permetterebbe di intascare una vincita pari a 3,45 volte la puntata. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso il guadagno corrisponderebbe a 3,15 volte quanto investito.



