Diretta Far Oer Spagna/ Streaming video tv: match facile (Qualificazioni europei 2020

Far Oer Spagna, diretta dall’arbitro Enea Jorgji, è la partita in programma oggi venerdi 7 giugno 2019 al Torsvollur di Torshavn: fischio d’inizio previsto per le ore 20,45, per questo atteso match del girone F per le Qualificazioni agli Europei 2020. La nazionale Iberica torna quindi in campo per il terzo turno di questa fase a gironi, che la vede ovviamente prima protagonista: i ragazzi del ct Luis Enrique, forti pure delle prima posizione nella classifica del girone, ottenuta a fine marzo coi successi su Norvegia e Malta pare più che mai pronta alla trasferta nelle Far Oer, a caccia ancora della prima vittoria del torneo di qualificazione. Sulla carta vediamo subito che il banco di prova non risulta affatto complicato in casa delle Furie Rosse, dove però il clima non è affatto tranquillo, visto che pure per questo turno delle qualificazioni agli Europei 2020 il ct Luis Enrique (che pure mantiene la titolarità della panchina) non sarà a disposizione della nazionale, che quindi sarà guidata anche in questa occasione dal Vice Moreno.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Non sarà possibile assistere alla diretta tv di Far Oer Spagna, che non verrà trasmessa nel nostro Paese; non sarà possibile nemmeno seguire la partita in diretta streaming video, e allora per tutte le informazioni utili su questa sfida potrete consultare il sito ufficiale della UEFA che trovate all’indirizzo www.uefa.com, oltre naturalmente ai profili ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI FAR OER SPAGNA

Per quanto riguarda le probabili formazioni della diretta tra Far Oer e Spagna, ecco che ci attendiamo solo i titolari fissi da parte della squadra di Lars Olsen, dato pure il valore dell’avversario e la sicura voglia di tentare l’impresa di fronte al pubblico di casa. Confermando quindi il 4-4-1-1 come modulo di partenza ecco che non vi saranno molti volti nuovi rispetto allo schieramento visto contro la Romania, nel precedente turno del torneo di Qualificazione agli Europei 2020. Vedremo quindi sempre Nielsen tra i pali, con di fronte a sè un reparto a 4 composto da Faero e Gregersen al centro e dal duo Davidsen-Sorensen ai lati. Per la mediana spazio a Vatnsdal e Olsen al centro, mentre toccherà a Joernsen e Bartalsstov occuparsi delle corsie, lasciando ad Hansson e Olsen il compito di insidiare la difesa iberica. Per la Spagna invece il modulo di riferimento dovrebbe essere il 4-3-3, dove pure potremmo vedere anche se4 non dal primo minuto Fabian Ruiz, unico “italiano “ convocato, che già aveva perso il suo debutto per influenza lo scorso marzo. Contro le Far Oer potrebbe quindi esserci Kepa tra i pali, già sceso in campo contro Malta nel precedente turno e di fronte potrebbe avere Gayà e Roberto all’esterno con il duo Hermoso-Inigo Martinez al centro. Per la mediana si farebbe spazio Rodrigo assieme a Parejo, mentre è ballottaggio aperto per l’ultima maglia a disposizione, visto che è tornato a fare parte della selezione spagnola anche Santi Cazorla. Non vi sono invece grandi dubbi per l’attacco, con Morata ancora prima punta e titolare assieme a Asensio e Rodrigo Moreno.

QUOTE E PRONOSTICO

Come ricordato prima, la diretta tra Far Oer e Spagna di quest’oggi pare un match ben facile per gli iberici, a cui sorride pure il pronostico fissato alla vigilia. Se poi consideriamo le quote date dal portale snai notiamo che nell’1×2 il successo degli spagnoli è stato dato a 1,04, contro il nettamente più elevato 40,00 assegnato alle Far Oer, mentre pure il pari non pare probabile ed è stato quotato a 12,00.



