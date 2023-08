DIRETTA FARENSE ROMA/ Video streaming tv: il borsino delle amichevoli giallorosse (2 agosto 2023)

DIRETTA FARENSE ROMA: LE PRIME AMICHEVOLI GIALLOROSSE

Avvicinandoci alla diretta di Farense Roma, possiamo andare a ripercorrere l’estate dei giallorossi che stanno preparando quella che sarà la terza stagione sotto la guida di José Mourinho. La prima amichevole è stata una sgambata: quasi un derby quello contro il Latina, squadra che milita nel girone C di Serie C, e una vittoria comoda e larga con il risultato di 6-0 che ha messo in mostra un Paulo Dybala già in condizione (non scontato, visto l’infortunio subito pochi mesi fa) e un Andrea Belotti che ha tanta voglia di dare una svolta alla sua sin qui poco più che discreta esperienza in giallorosso.

Poi è arrivato il viaggio in Portogallo, come già era accaduto nella passata estate: la Roma ha prima pareggiato contro lo Sporting Braga, squadra di livello nel principale campionato lusitano, poi si è rifatta rifilando un 4-0 all’Estrela Amadora, partita nella quale ancora una volta Dybala ha fatto la parte del leone, mentre a chiudere il poker hanno pensato Diego Llorente ed Edoardo Bove. Dunque una Roma in palla, anche se come sempre i risultati delle amichevoli estive vanno presi con le pinze; ora vedremo cosa succederà tra poco nella diretta di Farense Roma, ultimo match di questa tournée in Portogallo… (agg. di Claudio Franceschini)

FARENSE ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Farense Roma si potrà vedere in diretta tv sul canale 202 e sul 240 di Sky, ovvero Sky Sport Calcio e Sky Sport Calcio HD. Per gli abbonati sarà come sempre disponibile anche la diretta streaming video via internet tramite l’applicazione Sky Go.

FARENSE ROMA: GIALLOROSSI FAVORITI!

Farense Roma, in diretta dall’Estádio de São Luís di Faro, in Portogallo, si giocherà alle ore 20.45 italiane (le 19.45 locali) di questa sera, mercoledì 2 agosto: l’ultima amichevole portoghese estiva per i capitolini, prima di tornare in Italia per prepararsi al campionato di Serie A. Dopo aver sconfitto l’Estrela Amadora, i giallorossi affronteranno questa sfida come penultimo incontro pre-campionato, prima di affrontare il Tolosa.

La nuova Serie A è alle porte, e il primo match vedrà la Roma sfidare la Salernitana il prossimo 20 agosto. La squadra capitolina potrà fare affidamento sui nuovi acquisti, Ndicka ed Aouar, ma dovrà fare i conti con l’assenza dell’infortunato Abraham. Per Mourinho, l’incontro contro la Farense rappresenta un’importante opportunità per testare la formazione che affronterà il team di Paulo Sousa nel debutto del campionato 2023/2024. Un incontro che non vedrà in campo né Dybala né Pellegrini, entrambi squalificati dalla scorsa stagione di Serie A.

PROBABILI FORMAZIONI FARENSE ROMA

Le probabili formazioni della diretta Farense Roma, match che andrà in scena all’Estádio de São Luís di Faro. Per la Farense, Jose Mota schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Silva Velho; Pastor, Muscat, Silva, Talocha; Barbosa, Mattheus, Claudio Falcao, Matias; Ponde, Silva Costa. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Svilar; Ibanez, Smalling, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Cristante, Aouar, Zalewski; Dybala, El Shaarawy.

FARENSE ROMA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Farense Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida amichevole La vittoria della Farense con il segno 1 viene proposta a una quota di 11.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.00, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.17.











