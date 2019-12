Diretta Federica Pellegrini/ 200 sl streaming video Rai, Europei nuoto vasca corta

La diretta dei 200 sl con Federica Pellegrini sarà il grande evento di oggi agli Europei di nuoto in vasca corta 2019 a Glasgow. L’appuntamento con questa diretta sarà alle ore 18.54 italiane (le 17.54 di Glasgow), quando da calendario è fissata appunto la finale dei 200 sl femminili nella manifestazione continentale in vasca corta (25 metri). Possiamo dire senza ombra di dubbio che Federica Pellegrini sui 200 sl è sempre un evento, non solo in ottica italiana. I numeri della Divina parlano chiaro: otto edizioni consecutive dei Mondiali (in vasca lunga) sul podio, l’ultima naturalmente questa estate, con l’oro capolavoro di Gwangju. I numeri sono fenomenali anche in vasca corta: agli Europei cinque ori per Fede, l’ultimo a Netanya 2015, in due occasioni anche con il record del Mondo. Nel mirino di Federica Pellegrini c’è naturalmente Tokyo 2020, che sarà l’ultimo atto della sua leggendaria carriera: nel frattempo però c’è l’occasione di scrivere una nuova pagina della sua storia infinita e Fede di certo non si tirerà indietro…

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA FINALE

La finale dei 200 sl femminili con Federica Pellegrini sarà visibile in diretta tv all’interno naturalmente della diretta su Rai Sport della sessione serale odierna degli Europei di nuoto in vasca corta 2019 a Glasgow. Di conseguenza sarà anche garantita per tutti la diretta streaming video gratuita tramite il servizio garantito da Rai Play, con sito oppure app. CLICCA QUI PER LO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FEDERICA PELLEGRINI: LA FINALE DEI 200 METRI SL

Dunque andiamo adesso a presentare più nel dettaglio la diretta che attende Federica Pellegrini nella finale dei 200 metri sl femminili in questi Europei in vasca corta. Il faro della finale sarà naturalmente proprio l’azzurra, ma andiamo a scoprire la composizione esatta della gara che assegnerà il titolo europeo. Questa mattina la campionessa veneta ha vinto facilmente la sua batteria con il tempo di 1’55”22, in un’altra però sono andate più veloci e di conseguenza Federica Pellegrini sarà in gara in corsia 3, con l’olandese Femke Heemskerk (veterana di tante battaglie con la Divina) in corsia 4 e la ceca Barbora Seemanova in corsia 5. Attenzione anche alla britannica Freya Anderson, fresca campionessa europea dei 100 sl, che gareggerà in corsia 6 con legittime ambizioni da podio. In corsia 2 la tedesca Isabel Marie Gose, corsia 7 per la slovena Katja Fain, corsia 1 per l’altra tedesca Annika Bruhn e infine l’eccellente notizia della qualificazione di Margherita Panziera in quella che non è certo la sua gara d’elezione. Avremo dunque due azzurre da seguire, anche se la campionessa europea dei 200 dorso dovrà accontentarsi della corsia 8.



© RIPRODUZIONE RISERVATA