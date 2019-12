Diretta Fenerbahce Civitanova/ Streaming video DAZN: complicata trasferta per la Lube

Fenerbahce Civitanova, diretta dagli arbitri Harald Sodja e Paul Catalin Szabo Alexiu, è la partita di volley maschile in programma oggi, giovedi 19 dicembre 2019, al Burhan Felek Voleybol Salonu di Istanbul: fischio d’inizio previsto per le ore 16,30 italiane, ma saranno le ore 18,30 in terra turca. Nuova trasferta per la Lube, che oramai manca da casa da quasi un mese: oggi però la sfida è decisiva e arriva per la seconda giornata del girone A per la Champions league. Naturalmente l’obbiettivo di Fefè De Giorgi e giocatori è quello di stravincere, ma pure la diretta Fenerbahce Civitanova di questo pomeriggio non si annuncia affatto un impegno semplice già sulla carta e un poco di stanchezza si potrebbe anche sentire tra i cucinieri che solo 12 giorni fa erano in Brasile a vincere nella finale del Mondiale per club Fivb. In ogni caso, conoscendo anche il valore della squadra di Sordyl oggi ci attenderà una partita davvero speciale.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE FENERBAHCE CIVITANOVA

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di Champions League tra Fenerbahce Civitanova non sarà trasmessa in diretta tv ma sarà un’esclusiva in diretta streaming video via internet per tutti gli abbonati DAZN, che avranno la possibilità di seguire l’incontro di volley maschile attraverso l’app DAZN tramite smart tv, smartphone e tablet, oppure collegandosi tramite pc sul sito dazn.it.

DIRETTA FENERBAHCE CIVITANOVA: RISULTATO E CONTESTO

Come riferito prima, l’imperativo oggi per i cucinieri sarà quello di vincere nella diretta Fenerbahce e civitanova di questo pomeriggio, anche se la trasferta turca non si annuncia delle più semplici per la Lube. Oltre al fattore stanchezza (che va tenuto in considerazione anche se si parla di un club prestigioso e in grande stato di salute come quello dei cucinieri, freschi campioni del mondo), certo pesa il valore dell’avversario turco, che in casa riesce sempre a dare qualcosa in più, specie quando c’è necessità di riscatto. Al via della competizione, la formazioni di Sordyl non ha iniziato al meglio, incassando due sconfitte contro Ceske e Trento, mettendo però a segno 4 set vincenti su 6 complessivi. Insomma il Fenerbahce si annuncia un avversario comunque ostico e capace di affaticare e mettere in difficoltà anche i biancorossi, che invece hanno l’obbligo di difendere la vetta del girone A, specie dopo il successo all’esordio con il Ceske Budeljovice. Vedremo che accadrà in campo.



© RIPRODUZIONE RISERVATA