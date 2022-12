Diretta Fenerbahce Salernitana/ Streaming video tv: in Turchia per l’amichevole

DIRETTA FENERBAHCE SALERNITANA: AMICHEVOLE DI LUSSO!

Fenerbahce Salernitana, in diretta alle ore 14.00 italiane di oggi pomeriggio, sabato 10 dicembre 2022, è la partita amichevole che presso l’Alanya Oba Stadium di Alanya, in Turchia, vedrà scendere in campo i granata di Davide Nicola, che si trovano appunto in Turchia per lavorare in questo anomalo dicembre in cui l’attività dei club è naturalmente ferma per dare spazio ai Mondiali 2022. Dobbiamo naturalmente evidenziare che si trattati un’amichevole di prestigio, infatti la diretta di Fenerbahce Salernitana vedrà i campani sfidare una delle grandi del calcio turco, che è l’attuale capolista della Süper Lig.

La Salernitana sta comunque facendo bene nella nostra Serie A, perché dopo la salvezza acciuffata in extremis l’anno scorso, attualmente è dodicesima con 17 punti e ben dieci lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione, nonostante la brutta sconfitta a Monza nell’ultima partita prima della sosta. La salvezza dunque sembra fattibile, ma naturalmente queste settimane di preparazione saranno fondamentali per ripartire nel modo giusto verso il traguardo. Di conseguenza c’è curiosità anche attorno al risultato di questa amichevole per gli uomini di Davide Nicola: che cosa ci dirà quindi la diretta di Fenerbahce Salernitana?

FENERBAHCE SALERNITANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

Gradita variazione di palinsesto, dobbiamo annotare che la diretta tv di Fenerbahce Salernitana sarà garantita in Italia su Sky Sport Football, il canale numero 203 della piattaforma satellitare Sky, di conseguenza possiamo fornirvi indicazioni per una diretta streaming video di Fenerbahce Salernitana, che sarà offerta naturalmente tramite sito o app di Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI FENERBAHCE SALERNITANA

Proviamo adesso a dire qualcosa sulle probabili formazioni per la diretta di Fenerbahce Salernitana, naturalmente a titolo indicativo perché le scelte dei due allenatori potrebbero essere molto “libere” per questo test in fase di preparazione. Per il Fenerbahce disegniamo un modulo 4-3-1-2 con Cetin in porta e davanti a lui i quattro difensori Kadioglu, Henrique, Szalai e Alioski; a centrocampo potrebbero trovare spazio Lincoln, Willian Arao e Kahveci, mentre sulla trequarti dovrebbe agire Zajc alle spalle dei due attaccanti Dursun e Joao Pedro.

Dal nostro punto di vista interessano però soprattutto le scelte di Davide Nicola, che potrebbe disegnare la sua Salernitana secondo il modulo 3-5-2 e con questi possibili undici titolari: Sepe in porta, protetto dalla retroguardia a tre formata da Bronn, Daniliuc e Fazio; nella folta linea a cinque del centrocampo ecco invece Candreva, Vilhena, Maggiore, L. Coulibaly e Bradaric da destra a sinistra, infine Botheim e Bonazzoli dovrebbero partire dall’inizio nella coppia d’attacco della Salernitana.











