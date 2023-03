DIRETTA/ Fenerbahce Siviglia streaming video tv: missione impossibile per i turchi?

DIRETTA FENERBAHCE SIVIGLIA: LE STATISTICHE

Il Betis Siviglia non sarà l’unica squadra dell’omonima città andare in campo nel pomeriggio targato Europa League: in terra turca il Fenerbahce affronta la formazione allenata dall’argentino Sampaoli, forte dell’andata vinta con il risultato di 2-0. Siviglia che non sta attraversando un buon momento in campionato, nonostante la vittoria nell’ultimo incontro a discapito dell’Almeria. Non si può dire lo stesso per il suo andamento in Europa League. La formazione del tecnico argentino è stata eliminata dal girone G di Champions League contro corazzate come il Manchester City di Guardiola e il Borussia Dortmund di Reus e compagni.

Eliminato il PSV nei sedicesimi di finale di Europa League, il sorteggio ha sortito la sfida contro il Fenerbahce. I turchi sono risultati vincitori del proprio raggruppamento (girone B) con 14 punti totalizzati contro Rennes, Aek Larnaca e Dinamo Kiev. Con 13 gol realizzati all’interno del proprio girone, il Fenerbahce si stabilizza, insieme al Friburgo ed agli olandesi del Feyenoord, al secondo posto nella classifica del miglior attacchi della fase ai gironi. Comanda questa speciale classifica il PSV eliminata, proprio dalla squadra spagnola allenata da Sampaoli. (Marco Genduso)

FENERBAHCE SIVIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Fenerbahce Siviglia, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Fenerbahce Siviglia in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

FENERBAHCE SIVIGLIA: ATMOSFERA DI FUOCO IN TURCHIA

La diretta Fenerbahce Siviglia, in programma giovedì 16 marzo alle ore 18:45, vede i turchi obbligati alla rimonta. Questo perché all’andata gli spagnoli ebbero la meglio in virtù di un ottimo secondo tempo arricchito dalle reti di Jordan e Lamela, entrambi entrati dalla panchina. Una sconfitta che da una parte aveva interrotto la striscia di tre vittorie consecutive in campionato del Fenerbahce, dall’altra aveva fatto uscire dalla crisi il Siviglia reduce dal ko ininfluente del ritorno di Europa League con il PSV e dalle sconfitte in Liga con Osasuna e soprattutto Atletico Madrid, terminata 6-1.

Il Fenerbahce è passata dall’ingresso principale avendo chiuso il proprio girone al primo posto davanti al Rennes di due punti e lasciando ampio scarto rispetto all’AEK Larnaca e la Dynamo Kiev. Percorso più elaborato per il Siviglia, estromesso dalla Champions League nel Gruppo G con Manchester City. Borussia Dortmund e Copenaghen, i biancorossi si sono ritrovati ai sedicesimi col PSV vincendo 3-0 l’andata e perdendo 2-0 in trasferta per un totale di 3-2.

FENERBAHCE SIVIGLIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Fenerbahce Siviglia vedono i turchi disporsi con il 3-5-2. In porta Bayindir che verrà difeso dal trio composto da Aaziz, Akaydin e Szalai. Gli esterni saranno Kadioglu e Lincoln mentre Kahveci, William Arao e Rossi si occuperanno della zona nevralgica del campo. L’esperto tandem offensivo vedrà Valencia supportare Batshuayi.

Risposta spagnola col 3-4-1-2 e Dmitrovic tra i pali. Difesa a tre formata da Badé, Nianzou e Gudelj. Tanta qualità a centrocampo con Jesus Navas e Alex Telles ai lati e il duo Jordan-Rakitic in cabina di regia. Due ex Milan come Suso e Ocampos agiranno alle spalle dell’unica punta En-Nesyri.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Fenerbahce Siviglia vedono favorito il club turco, d’altro canto obbligato a vincere con almeno due gol di scarto per portarla ai supplementari. L’1 è dato a 2.05 secondo bet365 con sia l’X che la vittoria ospite offerte da 3.60.

Anche se il Fener è dato avanti rispetto al Siviglia, per il discorso qualificazione pesa eccome il 2-0 dell’andata che consegna agli spagnoli una quota di 1.16 per la qualificazione contro la quota 5 per i turchi.











