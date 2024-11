DIRETTA FERALPISALÒ ALCIONE MILANO, TESTA A TESTA

Primo storico match in questa diretta di Feralpisalò Alcione Milano, perciò non esistono precedenti in merito e di conseguenza con potremmo fare i nostri soliti testa a testa storici. Un vero peccato, non vi è dubbio, però al posto della nostra solita rubrica vi presentiamo al suo posto i testa a testa sul recente stato di forma delle due formazioni.

Partiamo quindi dalla squadra che farà gli onori di casa, ovvero la Feralpisalò che sta facendo un campionato rispettando le aspettative: sono infatti quattro le vittorie di questa squadra, solo una scivolata contro il Trento per 3-2 in trasferta che va ad essere l’unica sconfitta in questa batteria di partite. L’Alcione Milano invece viene da tre sconfitte consecutive, contro il Trento, il Lecco e la Pro Vercelli. Le due partite precedenti a questo tris invece sono terminate con la vittoria. Passiamo adesso alle statistiche della diretta di Feralpisalò Alcione Milano per capire chi vincerà sotto questo punto di vista il confronto. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA FERALPISALÒ ALCIONE MILANO, STREAMING VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

La diretta Feralpisalò Alcione Milano sarà un’esclusiva di Sky che trasmetterà la partita anche sui servizi streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire questa partita attraverso la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni.

SFIDA LOMBARDA PER I PLAYOFF

L’anticipo della quindicesima giornata del Girone A di Serie C sarà la diretta Feralpisalò Alcione Milano in campo alle 20,30 di venerdì 29 novembre. La sfida è tra due squadre lombarde che si stanno giocando i primi posti della classifica per sperare nella Serie B.

Due vittorie di fila per la Feralpisalò di Diana che si trova al terzo posto e vorrebbe consolidare la sua posizione anche in questa sfida. Quinto e con due vittorie di fila anche l’Alcione Milano che insegue i salodiani con tre punti di ritardo dopo aver vinto nell’ultima giornata contro la Pro Patria.

FERALPISALÒ ALCIONE MILANO, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo anche le probabili formazioni in vista di questo interessante match. La Feralpisalò di Diana andrà in campo con una difesa a tre formata da Rizzo, Pasini e Pilati a difesa della porta di Rinaldi. Letizia e Cavuoti saranno i due esterni a sostegno di un attacco formato da Pietrelli, Dubickas e Di Molfetta.

Sarà difesa a quattro, invece, per l’Alcione Milano di Cusatis che schiererà Chierichetti, Ciappellano, Pirola e Dimarco davanti a Bacchin. Invernizzi giocherà sulla trequarti per sostenere le due punte che saranno Marconi e l’ex Lazio Palombi.