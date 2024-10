DIRETTA FERALPISALÒ CALDIERO TERME, SOLO TRE PUNTI TRA LE DUE SQUADRE

Scende in campo alle 15,00 di domenica 13 ottobre 2024 la diretta Feralpisalò Caldiero Terme valida per la nona giornata del Girone A di Serie C. Le due squadre sono separate da soli due punti e si giocano un posto nei playoff fin dalle prime giornate.

La Feralpisalò ha vinto l’ultima partita in casa contro l’Albinoleffe portandosi a casa la terza vittoria del suo campionato. Quattro sconfitte di fila, invece, per il Caldiero Terme che non vince dalla quarta giornata e cerca un cambio di rotta per superare un brutto momento.

DIRETTA FERALPISALÒ CALDIERO TERME, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Seguire la diretta Feralpisalò Caldiero Terme sarà possibile attraverso un abbonamento a Sky o alle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire la nostra diretta testuale che vi racconterà le emozioni e le azioni salienti con aggiornamenti costanti.

FERALPISALÒ CALDIERO TERME, LE PROBABILI FORMAZIONI

Approfondiamo insieme anche le probabili formazioni della partita. Aimo Diana dovrà fare a meno dello squalificato Cabianca che darà meno soluzioni alla Feralpisalò soprattutto dalla panchina. La difesa verrà comunque composta da Luciani, Buci e Pasini con Zennaro e Balestrero a centrocampo chiamati alla doppia fase. Maistrello sarà l’unica punta con Dubickas e Di Molfetta a sostegno.

Previsti diversi cambiamenti nell’undici di Cristian Soave che manderà in campo il suo 3-4-2-1 con interpreti diversi. Filiciotto e Gattoni saranno i due a centrocampo con Mazzolo e Marras sugli esterni. Fasan e Lanzi giocheranno in posizione più avanzata a sostegno Quaggio che agirà da unica punta anche se a secco di gol.

FERALPISALÒ CALDIERO TERME, LE QUOTE

Per completare la presentazione della diretta Feralpisalò Caldiero Terme diamo uno sguardo al pronostico secondo le quote Snai. I padroni di casa bresciani sono nettamente favoriti e il segno 1 è proposto a 1,47, mentre si salirebbe a 3,75 sul segno X in caso di pareggio. Infine, un successo esterno dei veneti varrebbe ben 6,25 volte la posta in palio sul segno 2.