La diretta Feralpisalò Albinoleffe (posticipo del lunedì, si gioca alle 20.30) vedrà scendere in campo una formazione seriana lanciata dagli ultimi risultati ottenuti. Albinoleffe reduce da 6 risultati utili consecutivi, con 3 vittorie negli ultimi 4 match di campionato; nell’ultimo match è arrivato un netto successo in casa del Renate, che ha avvicinato sensibilmente l’Albinoleffe al vertice della classifica.

Per quanto riguarda la Feralpisalò, dopo la retrocessione dalla Serie B il nuovo impatto con la terza serie è stato problematico per i Leoni del Garda, che hanno raccolto solamente 9 punti in 7 partite finora. Nell’ultimo match disputato in campionato è arrivata anche la seconda sconfitta stagionale per la Feralpisalò, battuta di misura dal Vicenza nella trasferta allo stadio “Menti”.

DIRETTA FERALPISALÒ ALBINOLEFFE: COME VEDERE LA PARTITA

Per tutti coloro che vorranno seguire in tv la diretta Feralpisalò Albinoleffe il riferimento è sempre lo stesso: i canali satellitari di Sky, che resta il broadcaster ufficiale del campionato di terza serie. Per tutti coloro che avranno bisogno di seguire su dispositivi mobili la diretta streaming via internet della partita, ci sarà la possibilità di farlo sottoscrivendo un abbonamento a NOW Tv.

FERALPISALÒ ALBINOLEFFE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Proviamo ad anticipare le scelte dei due tecnici e tuffiamoci nel prepartita con le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Albinoleffe. Per la Feralpisalò 3-4-1-2 come modulo di partenza con Rinaldi a difesa della porta alle spalle di una difesa a tre composta da Luciani, Pasini e Rizzo. Di Molfetta e Zennaro presidieranno la zona centrale sulla mediana mentre gli esterni di fascia saranno Pietrelli e Balestrero, in attacco Boci si muoverà da trequartista alle spalle del tandem offensivo Maistrello-Dubickas. Per l’Albinoleffe 3-5-2 con Boloca, Potop e Baroni schierati dal 1′ nella difesa a tre davanti all’estremo difensore Marietta. Borghini sulla fascia destra e Gusu sulla fascia sinistra mentre Astrologo, Fossati e Parlati saranno i centrocampisti titolari. In attacco, faranno coppia Zoma e Mustacchio.

FERALPISALÒ ALBINOLEFFE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per tutti coloro che vorranno cimentarsi nelle scommesse sulla diretta Feralpisalò Albinoleffe, andiamo a scoprire quali sono le indicazioni dei bookmaker. La vittoria della Feralpisalò viene quotata 1.57, mentre l’eventuale pareggio viene quotato 3.75 e la quota per la vittoria dell’Albinoleffe si alza a 5.00.