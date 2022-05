DIRETTA FERALPISALÒ PALERMO/ Video streaming Rai: è una novità assoluta

DIRETTA FERALPISALÒ PALERMO: I TESTA A TESTA

Feralpisalò Palermo si giocherà questa sera per la prima volta: non c’è modo migliore che iniziare una nuova rivalità (per dirla così) che assistere a una semifinale playoff in Serie C. Naturalmente va considerato il fatto che il Palermo negli ultimi 20 anni è stato praticamente sempre nelle prime due divisioni del calcio italiano, e soprattutto che la distanza geografica avrebbe comunque impedito delle partite nella stagione regolare di Serie C: non essendoci precedenti in Coppa Italia o nei playoff, ecco allora il primo episodio di sempre in Feralpisalò Palermo. Considerando tutto il contesto, possiamo comunque citare un incrocio del passato che fa riferimento a questa partita: Stefano Vecchi nel dicembre 2013, e dunque già otto anni e mezzo fa, aveva affrontato il Palermo quando era allenatore del Carpi.

Aveva vinto 1-0 in casa, nella 19^ giornata di Serie B: il gol decisivo lo aveva segnato Ledian Memushaj su calcio di rigore, ma era rimasto l’unico incrocio perché, dieci turni dopo, Vecchi era stato esonerato a favore di Bepi Pillon, terminando in questo modo la sua avventura sulla panchina della squadra emiliana. Ora si trova nuovamente di fronte la squadra rosanero, in un contesto diverso e se vogliamo più importante… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FERALPISALÒ PALERMO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Palermo sarà garantita da Rai Sport + e Rai Sport, e dunque rappresenterà un appuntamento in chiaro per tutti con la possibilità di seguire la partita in mobilità, attraverso sito o app di Rai Play senza costi aggiuntivi. L’alternativa come sempre riguarda il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare di Serie C in diretta streaming video: in questo caso, oltre all’opzione dell’abbonamento stagionale, potrete decidere di volta in volta di acquistare il singolo match, anche per quanto riguarda i playoff. CLICCA QUI PER LA DIRETTA FERALPISALÒ PALERMO STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

SEMIFINALE INTRIGANTE!

Feralpisalò Palermo, che è in diretta dallo stadio Lino Turina alle ore 21:00 di mercoledì 25 maggio, si gioca per la semifinale di andata nei playoff di Serie C 2021-2022. Sfida intrigante, tra due squadre che più o meno si equivalgono: nella stagione regolare la Feralpisalò ha fatto 3 punti in più ma giocando anche due gare in più, i rosanero giocando il ritorno contro il Catania avrebbero potuto eguagliare i 69 punti dei Leoni del Garda (all’andata avevano perso il derby al Massimino) e quindi siamo lì. Per di più nella Final Four dei playoff non esistono più vantaggi di graduatoria: in caso di parità di differenza reti si andrà ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori.

Sarà allora interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Feralpisalò Palermo: i bresciani hanno fatto fuori la favoritissima Reggiana timbrando un colpo davvero importante nei quarti di finale, mentre i rosanero hanno comunque eliminato l’Entella che all’inizio del campionato era tra le favorite per la promozione. Aspettando che la partita si giochi, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che potrebbero essere operate dai due allenatori qui al Turina, leggendo insieme le probabili formazioni della semifinale di andata nei playoff di Serie C.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ PALERMO

Stefano Vecchi dovrà fare a meno di Legati nella diretta Feralpisalò Palermo: Eros Pisano dunque sarà al centro della difesa insieme a Bacchetti, con Bergonzi e Corrado che correranno sulle corsie laterali mentre Liverani sarà come sempre in porta. A centrocampo si va verso la conferma del terzetto di venerdì sera, con Hergeligiu e Balestrero a fare compagnia a Federico Carraro; possibili alternative sono Damonte e Guidetti, davanti invece Siligardi può tornare titolare per accompagnare i due attaccanti Miracoli (doppietta alla Reggiana) e Guerra, la cui presenza non è in discussione.

Il Palermo di Silvio Baldini gioca con un 4-2-3-1 nel quale Brunori è ovviamente il riferimento avanzato; alle spalle del bomber dovremmo vedere Valente e Floriano sugli esterni con Luperini favorito su Fella per la posizione centrale. Damiani e De Rose comporranno la cerniera di metà campo, entrambi in vantaggio su Odjer che resta comunque una valida alternativa; anche qui in difesa sembra tutto deciso con Lancini e Ivan Marconi che si schierano a protezione del portiere Massolo, mentre Buttaro e Giron dovrebbero essere i due terzini anche se Crivello, a sinistra, vista la sua esperienza può sicuramente giocarsi il posto dal primo minuto.

QUOTE E PRONOSTICO

Andiamo a vedere cosa ci dicono le quote fornite dall'agenzia Snai relativamente al pronostico sulla Feralpisalò Palermo. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 2,35 volte quanto messo sul piatto, per contro il segno 2 che identifica l'eventualità della vittoria degli ospiti porta in dote una cifra che equivale a 3,00 volte l'importo che avrete scelto di investire. Abbiamo poi il segno X, per il pareggio: in questo caso il bookmaker vi premierebbe con una vincita che ammonta a 3,10 volte la vostra giocata.











