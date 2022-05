Diretta Reggiana Feralpisalò/ Streaming video tv: quarto in bilico! (playoff Serie C)

DIRETTA REGGIANA FERALPISALÒ: TUTTO IN BILICO!

Reggiana Feralpisalò, che è diretta dal signor Federico Longo, si gioca alle ore 20:30 di venerdì 20 maggio: al Mapei Stadium di Reggio Emilia va in scena il ritorno dei quarti playoff in Serie C 2021-2022. Forse il big match di questo secondo turno della fase nazionale: l’andata l’hanno vinta i Leoni del Garda per 1-0 grazie a un gol arrivato nei primissimi minuti, e allora è tutto in bilico perché il regolamento dice che, pareggiando la differenza reti (e dunque vincendo con una rete di scarto) la Reggiana, in virtù della migliore testa di serie data dal piazzamento nella classifica della stagione regolare, passerebbe il turno.

C’è dunque un vantaggio sostanziale per la squadra di Aimo Diana, ma resta il fatto che la Feralpisalò ha due risultati su tre a disposizione; possiamo dire anche che per la Reggiana sarebbe una grande beffa venire eliminata ai quarti, dopo aver tenuto un passo clamoroso che non ha portato alla promozione diretta solo per la presenza di un devastante Modena. Vedremo allora cosa succederà nella diretta di Reggiana Feralpisalò; mentre aspettiamo che la partita prenda il via, proviamo a fare qualche rapida valutazione sulle scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni per il Mapei Stadium.

DIRETTA REGGIANA FERALPISALÒ STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Una buona notizia per gli appassionati di Serie C, perché la diretta tv di Reggiana Feralpisalò sarà garantita da Sky Sport 252: per accedere al canale bisognerà comunque aver sottoscritto un abbonamento al pacchetto Calcio della televisione satellitare. L’alternativa come sempre rimane il portale Eleven Sports, ormai da qualche anno la casa della terza divisione: per assistere alle immagini di Reggiana Feralpisalò in diretta streaming video potrete abbonarvi al servizio (solitamente a durata stagionale) oppure decidere di volta in volta di acquistare il singolo evento, pagando la relativa quota.

PROBABILI FORMAZIONI REGGIANA FERALPISALÒ

Nella diretta Reggiana Feralpisalò Diana ha Radrezza squalificato: dunque le scelte a centrocampo potrebbero ricalcare quelle del Turina con Libutti e Contessa sugli esterni (ma occhio a Rosafio e Neglia, più offensivi) con Sciaudone e Fausto Rossi a supportare la regia di Cigarini (mediana di esperienza), mentre in difesa sembra tutto fatto con Luciani, Cremonesi e Cauz a protezione del portiere Venturi. In attacco invece l’allenatore della Reggiana ha qualche dubbio: martedì hanno giocato Zamparo e Arrighini, questa sera invece non è escluso che almeno una delle due maglie possa andare a Lanini o Scappini.

Stefano Vecchi può invece confermare il 4-3-1-2 dell’andata: Liverani tra i pali, Eros Pisano e Legati davanti a lui con Bergonzi e Corrado terzini, poi Federico Carraro playmaker con due mezzali che sarebbero Guidetti e Balestrero, Siligardi alle spalle di Miracoli e Guerra. Come alternative i Leoni del Garda possono contare su due ottimi elementi come Damonte e Hergheligiu a centrocampo (senza dimenticarsi di Mattia Corradi) e sull’esperienza di Luppi in attacco, naturalmente andrà anche capito in che modo Vecchi imposterà la partita visto il vantaggio minimo maturato tre giorni fa.

QUOTE E PRONOSTICO

Vediamo infine quali sono le quote che l’agenzia Snai ha stabilito per un pronostico sulla diretta Reggiana Feralpisalò, ritorno dei quarti di finale playoff in Serie C. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa ha un valore che corrisponde a 2,00 volte quanto messo sul piatto; con il pareggio, regolato dal segno X, la vostra vincita ammonterebbe a 3,40 volte la giocata mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per l’eventualità dell’affermazione ospite, vi farebbe guadagnare con questo bookmaker una cifra che equivale a 3,65 volte l’importo che avrete scelto di investire.

