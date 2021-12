Video/ Catania Palermo (2-0) gol e highlights: il derby è degli etnei (Serie C)

VIDEO CATANIA PALERMO 2-0: PRIMO TEMPO

Catania Palermo termina con il risultato di 2-0. Nella diciottesima giornata del Girone C di Serie C, il derby di Sicilia se lo aggiudicano gli etnei, grazie alla doppietta messa a segno da Luca Moro, che possiamo vedere nel video degli highlights. Con una brillante partita, il Catania riscatta la sconfitta dello scorso turno subita a Latina e torna in corsa per un posto nei playoff. Battuta d’arresto per il Palermo, che a causa di questo risultato si fa agganciare in classifica dalla Turris. Andiamo a rivivere le fasi salienti del match. Il primo tempo si apre con la partenza aggressiva del Catania. Gli etnei corrono su ogni pallone, costringendo il Palermo ad adottare un baricentro basso. Dopo un quarto d’ora di studio, sono i padroni di casa a conquistare un calcio di rigore. Odjer atterra Biondi in area, l’arbitro senza esitare assegna il penalty. Sul dischetto va Luca Moro, che con freddezza spiazza Pelagotti, 1-0 al 24′. Nonostante il vantaggio, il Catania continua a premere sull’acceleratore. Al 41′, Biondi calcia ma trova la respinta di Pelagotti. Sulla ribattuta va Moro che colpisce debolmente. Il primo tempo si chiude con gli etnei in vantaggio per 1-0.

Nella ripresa, il Palermo torna in campo con un atteggiamento più propositivo. Al 60′ i rosanero sfiorano il pareggio. Torre di De Rose per l’accorrente Soleri, che si coordina in mezza rovesciata e conclude. Palla fuori di pochissimo. Iniziano a riscaldarsi gli animi, e al 65′ il Catania resta in dieci uomini. Duro intervento di Russini su Brunori, che costa all’etneo la seconda ammonizione: padroni di casa in inferiorità numerica. Il Palermo prova ad approfittarne, ma al 77′ Almici strattona un raccattapalle e si fa espellere, ristabilendo la parità numerica. All’85’ il Catania chiude i giochi. Strappo sulla sinistra di Zanchi, che serve al centro Moro, stop a seguire e gol del 2-0. Esplode di gioia il Massimino. All’89’ il Catania può dilagare. E’ ancora Moro a scappare via in velocità, e a tu per tu con Pelagotti, trova un gran riflesso del portiere. Sulla ribattuta Zanchi trova il muro difensivo. Al 90′ il Palermo resta in nove uomini a causa dell’espulsione di Luperini per un fallo di frustrazione. Termina quindi con il successo del Catania per 2-0.

VIDEO CATANIA PALERMO 2-0: LE DICHIARAZIONI DEI TECNICI

Nel post partita di Catania Palermo, terminata con la vittoria degli etnei con il punteggio di 2-0, gli allenatori delle due squadre hanno analizzato la partita. Felice per il successo, il tecnico del Catania Francesco Baldini, queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Eleven Sport: “È stata la migliore prestazione dell’anno. Dico sempre ai ragazzi che sono forti, spero che oggi l’abbiano capito. Abbiamo concesso pochissimo ad una grande squadra come il Palermo. Il rosso a Russini non c’era e nel primo tempo l’arbitro ha preso anche alcune decisioni discutibili”.

Deluso per la sconfitta l’allenatore del Palermo, Giacomo Filippi. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate ad Eleven Sport: “Una sconfitta che fa male, potevamo evitare diversi errori. In superiorità numerica potevamo fare molto di più, abbiamo commesso delle leggerezze che non si possono permettere. Sicuramente abbiamo un rallentamento sulla corsa al Bari. Bisogna riprendere subito la marcia, specialmente per i nostri tifosi. Il Catania si è difeso bene e ha fatto un ottima gara. Cercavamo sempre la soluzione in verticale, ma non abbiamo trovato spazi. I nervi sono poi saltati e questo non va bene. Non siamo stati la squadra che dovevamo essere, dobbiamo fare molto di più”.

VIDEO CATANIA PALERMO 2-0: IL TABELLINO

RETI: 24′ Moro (C), 85′ Moro (C).

CATANIA (4-3-3): Stancampiano, Calapai, Claiton (Ercolani 46′), Monteagudo, Pinto, Rosaia, Maldonado (Izco 62′), Greco (Provenzano 62′), Biondi (Sipos 65′), Moro, Russini. All. Francesco Baldini.

PALERMO (3-5-2): Pelagotti, Buttaro (Almici 55′), Marconi, Crivello, Accardi, Dall’oglio(Luperini 55′), De Rose, Odjer (Silipo 46′), Valente (Floriano 65′), Soleri, Brunori. All. Giacomo Filippi.



