Diretta/ FeralpiSalò Parma, video streaming tv: padroni di casa altalenanti (Serie B, 16 marzo 2024)

DIRETTA FERALPISALO’ PARMA, CROCIATI IN VETTA

La diretta FeralpiSalò Parma, in programma sabato 16 marzo alle ore 14:00, racconta della trentesima giornata di Serie B. I verdeblu sono tornati a vincere dopo la sconfitta con la Sampdoria. Infatti, la FeralpiSalò è riuscita a vincere contro il Modena per 3-2 replicando il successo per 2-0 con lo Spezia.

Il Parma è lanciatissimo verso la Serie A e contro il Brescia, nella vittoria per 2-1, è arrivato il settimo risultato utile consecutivo dopo i tre punti conquisati con Venezia, Cittadella, Pisa e Ternana più i due pareggi con Como e Cosenza. I crociati sono a +5 dal Venezia secondo con una gara in meno e +6 dalla Cremonese terza.

FERALPISALO’ PARMA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match FeralpiSalò Parma sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra FeralpiSalò Parma attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

FERALPISALO’ PARMA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta FeralpiSalò Parma vedono i padroni di casa schierarsi col 3-4-3. In porta Pizzignacco, difesa a tre con Bergonzi, Pilati e Martella. Agiranno da esterni Fiordilino e Di Molfetta con Felici e Kourfalidisal centro. Davanti Letizia, Manzari e Butic.

Il Parma risponde sempre con lo stesso modulo. Tra i pali Chichizola, retroguardia composta da Del Prato, Osorio e Balogh. A centrocampo spazio per Man, Hernani, Mihaila e Estevez. Il tridente offensivo sarà Di Chiara, Benedyczak e infine Bonny.

FERALPISALO’ PARMA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta FeralpiSalò Parma favorita la squadra ospite a 1.80. Secondo bet365, l’1 è dato a 4.75 mentre la X è a 3.60.

