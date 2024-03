Diretta/ Parma Brescia (risultato finale 2-1): Del Prato porta a casa i tre punti! (Serie B, 8 marzo 2024)

DIRETTA PARMA BRESCIA (RISULTATO FINALE 2-1): TRIPLICE FISCHIO

Il Parma ha concluso la partita contro il Brescia in questa diretta con una vittoria per 2-1. Dopo un primo tempo in cui gli ospiti si erano portati in vantaggio con Jallow, i padroni di casa sono riusciti a ribaltare il risultato nella ripresa. Man ha pareggiato i conti con una rete su azione in contropiede, dimostrando grande freddezza nel superare l’estremo difensore avversario.

Il momento decisivo è arrivato quando Del Prato ha siglato il gol della vittoria, colpendo a giro sul secondo palo con una conclusione precisa e insuperabile. Questo gol da antonomasia ha regalato al Parma i tre punti, consolidando la loro posizione in classifica e fornendo ai tifosi un motivo di gioia. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARMA BRESCIA (RISULTATO LIVE 1-1): PAREGGIO

Il secondo tempo della diretta di Parma Brescia è iniziato con ritmi molto più elevati. La squadra di casa sta cercando con maggiore convinzione di minacciare la porta avversaria. In un’azione di contropiede, arriva il gol di Man che ristabilisce la parità nel punteggio.

Il calciatore rumeno, prima di infilare il pallone alle spalle del portiere avversario, ha dribblato abilmente un difensore. La rete ha cambiato gli equilibri della partita, creando nuove opportunità per entrambe le squadre nei restanti minuti di gioco. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARMA BRESCIA (RISULTATO LIVE 0-1): FINE PRIMO TEMPO

Al termine del primo tempo della diretta di Parma Brescia, il risultato è ancora favorevole agli ospiti per 0-1. Tuttavia, i padroni di casa hanno avuto l’opportunità di pareggiare con un calcio di rigore. L’occasione è stata generata dopo che Benedyczak è stato abbattuto nell’area piccola.

Lo stesso calciatore si è incaricato del calcio di rigore, ma la sua esecuzione è risultata troppo lenta, consentendo al portiere avversario di intuire l’angolo e respingere il tiro. Mani tra i capelli dunque per la punta che sa dell’entità dell’errore commesso. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARMA BRESCIA (RISULTATO LIVE 0-1): CHE INIZIO

Nei primi venti minuti della diretta di Parma Brescia, una sorprendente apertura del punteggio si è verificata con l’ospite Jallow. Sfruttando un momento di disattenzione difensiva da parte del Parma, che non si era posizionato adeguatamente in campo, l’attaccante ha colpito con un preciso tiro destro nell’angolo opposto, lasciando il portiere senza possibilità di intervento. Il risultato al momento è quindi di 0-1 a favore del Brescia.

Un destro che sicuramente farà discutere, visto che l’iniziativa è nata da un controllo di plla dubbio visto che l’attaccante si è appoggiato al petto di un difensore prima di ricevere il pallone, ma l’arbitro ha giudicato questo come regolare. (agg. Gianmarco Mannara)

DIRETTA PARMA BRESCIA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che vede scendere in campo Parma Brescia presenta due formazioni che si distanziano in classifica di ben 21 punti. Capolista Parma che ha raccolto 59 punti in questo campionato con 53 gol fatti e 28 subiti. Il dato offensivo è sicuramente quello migliore in quanto risulta essere l’attacco più prolifico di questo campionato. Grande merito va dato ai due attaccanti Man e Benedyczack, che hanno collezionato ben 10 reti ciascuno.

Dall’altra parte il Brescia, che ha cominciato il campionato con ritardo rispetto a tutte le altre squadre, si ritrova dopo 28 turni di campionato al settimo posto con ben 38 punti. La squadra lombarda arriva al match dopo una vittoria importante in casa contro il Palermo con il risultato di 4-2. I punti raccolti sono 38 mentre le reti realizzate e quelle subite risultano essere rispettivamente 31 e 28. Il miglior marcatore è Borrelli a quota 8. (Marco Genduso)

PARMA BRESCIA, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match Parma Brescia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio.

È possibile tuttavia seguire anche in diretta streaming la gara tra Parma Brescia attraverso l’applicazione DAZN, disponibile per computer, tablet e smartphone. Inoltre, se si ha nell’abbonamento Zona DAZN, sarà possibile visionare l’evento su TV.

TESTA A TESTA

La diretta della sfida che pone di fronte Parma Brescia sta per iniziare e in attesa del fischio da parte del direttore di gara, vi mostriamo i precedenti giocati tra queste due formazioni. All’interno della storia di queste due formazioni, le sfide giocate risultano essere ben 76 con 31 successi da parte del Parma, 26 per il Brescia e 19 risultati di pareggio. All’interno di questo match sono ben quattro i calciatori a quota quattro reti. Stiamo parlando di calciatori che hanno fatto la storia anche della nazionale Italiana: Gianfranco Zola e Alberto Gilardino per il Parma; Luigi Di Biagio e Roberto Baggio per il Brescia.

Tra le partite da segnalare c’è sicuramente quella giocata nel novembre 2002, terminata con il successo pirotecnico del Parma con il risultato di 4-3. Si trattava della prima giornata del campionato di serie A. Ducali che ebbero la meglio anche l’anno successivo sempre a novembre. Risultato finale di 2-3 grazie alle reti firmate da Morfeo, Marchionni e Gilardino. Andando in tempi più recenti il Brescia ha ottenuto un successo in serie A nel gennaio 2011 grazie alle reti di Bega e Diamanti. (Marco Genduso)

LOMBARDI IN TRASFERTA

La diretta Parma Brescia , in programma venerdì 8 marzo alle ore 20:30, racconta della 29esima giornata di Serie B. Gli emiliani hanno vissuto un febbraio molto positivo avendo vinto contro Venezia, Cittadella e Pisa più i pareggi con Como e Cosenza. Per iniziare al meglio marzo, invece, sono arrivati i tre punti con la Ternana.

Il Brescia ha rialzato la china dopo il ko con il Como e ha messo a referto quattro risultati utili consecutivi. A parte dal pareggio per 1-1 con la Sampdoria, seguito dallo 0-0 con la Reggiana e l’1-1 ad Ascoli. Il Brescia ha poi ritrovato la vittoria che mancava dal 3 febbraio riuscendo a superare 4-2 il Palermo, rimasto in 10 al 23′ del primo tempo.

PARMA BRESCIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Parma Brescia vedono i padroni di casa schierarsi col 4-3-2-1. In porta Chichizola, difesa a quattro composta da Delprato, Osorio, Balogh e Coulibaly. A centrocampo Hernani, Estevez e Cyprien mentre in attacco Bonny supportato da Partipilo e Benedyczak sulla trequarti.

Stesso modulo anche per il Brescia che schiera Avella tra i pali. Pacchetto arretrato formato da Jallow, Papetti, Adorni e Dickmann. Bisoli e Bertagnoli saranno le mezzali con Paghera in mediana. Infine, Bjarnason e Galazzi giocheranno alle spalle di Borrelli

PARMA BRESCIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Parma Brescia favorita la squadra di casa a 1.65. Secondo bet365, la X vale 3.75 mentre il 2 fisso è a 5.75.

L’Over 2.5 appare meno probabile dell’Under essendo rispettivamente a 2.03 e 1.83. Il Gol lo troviamo a 1.95 contro il No Gol a 1.80.











