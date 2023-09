DIRETTA FERALPISALÒ SPEZIA/ Video streaming tv: non si gioca dal 2012 (Serie B, 30 settembre 2023)

DIRETTA FERALPISALÒ SPEZIA: TESTA A TESTA

La diretta del match tra Feralpisalò Spezia si apre con i precedenti storici tra queste due formazioni e non si affrontano dal 2012. Tra il 2009 e il 2012 le due squadre si sono affrontate per ben quattro volte, vige la parola equilibrio con il 75% delle volte risultato di parità. Soltanto in un’occasione in liguri hanno avuto la meglio Sull’avversario, nonché nell’ultima volta che le due squadre si sono trovate l’una contro l’altra. Partendo dal primo scontro, nel 2009, il primo risultato registrato è stato 1-1. Non è l’unico 1-1 tra queste due formazioni che hanno ritrovato lo stesso risultato due anni più tardi.

Nel mezzo un altro risultato di pareggio ma questa volta con ben quattro gol totali, partita terminata 2-2. L’unica sfida non terminata con il risultato di pareggio, risulta essere l’ultimo ha giocato tra queste due squadre nel 2012 con il successo da parte dei liguri con il risultato di 3-0. Decisive le reti firmate da Evacuo, Buzzegoli e Casoli. Spezia imbattuto in questa rivalità contro la Feralpisalò. (Marco Genduso)

FERALPISALÒ SPEZIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta del match FeralpiSalò Spezia sarà disponibile, come di consueto per la Serie B, in televisione su Sky Sport ed in streaming su DAZN. Per avere accesso alla visione della gara tramite la prima emittente è necessario essere abbonati al pacchetto Calcio e collegarsi al canale designato al momento del fischio di inizio. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di FeralpiSalò Spezia in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone.

ALVINI PROVA A SVOLTARE

La diretta FeralpiSalò Spezia, in programma sabato 30 settembre alle ore 14:00 allo stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza, sarà un match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie B. Match tra due formazioni che hanno necessità di risalire la china: da una parte i gardesani, alla prima partecipazione nel campionato cadetto, reduci dallo storico successo sul terreno di gioco del Lecco ma nei bassifondi della graduatoria; dall’altra la delusione di questo inizio di stagione, quei bianconeri ancora a quota due punti nonostante un organico attrezzato per ben altri obiettivi.

FERALPISALÒ SPEZIA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni di FeralpiSalò Spezia, sfida in programma sabato 30 settembre alle ore 14:00 allo stadio “Leonardo Garilli” di Piacenza. Tra i padroni di casa mister Stefano Vecchi proporrà il consueto 4-3-3 con Letizia e Martella sulle corsie laterali e il tridente formato da Felici, La Mantia e Compagnon. In casa bianconera, invece, mister Massimiliano Alvini dovrebbe riproporre Zurkowski alle spalle della coppia formata da Verde e Moro.

FERALPISALÒ SPEZIA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di FeralpiSalò Spezia danno per favorita la squadra di mister Alvini con il segno 2 proposto a 2.25. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei Leoni del Garda è dato a 2.90 mentre il pareggio si gioca a 3.25.

