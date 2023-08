Diretta/ Feralpisalò Vicenza (risultato 2-0) streaming video tv: tiro di Ronaldo (Coppa Italia,6 agosto 2023)

DIRETTA FERALPISALÒ VICENZA (RISULTATO 2-0): E’ INIZIATA LA RIPRESA

Arrivati al cinquantacinquesimo minuto, il punteggio tra Feralpisalò e Vicenza è ancora saldamente bloccato sul 2 a 0 maturato nel corso del primo tempo. In queste prime battute del secondo tempo, iniziato senza sostituzioni da parte di entrambi gli allenatori delle due squadre in campo questa sera al Turina, gli ospiti guidati dal tecnico Diana sembrano ripartire con lo spirito giusto vedendosi tuttavia murare una conclusione con Ronaldo al 51′. Intanto l’arbitro ha ammonito rispettivamente anche Sau al 54′ da un lato e Ronaldo al 52′ dall’altro. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FERALPISALÒ VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Feralpisalò Vicenza non sarà trasmessa su nessun canale televisivo né al momento risulta disponibile un servizio diretta streaming video. Vedremo se nelle prossime ora sarà comunicata una diversa decisione, magari con una diretta streaming attraverso i profili social del club lombardo o di quello veneto, che comunque a fine partita forniranno comunque gli aggiornamenti su questa prima sfida ufficiale stagionale.

FINE PRIMO TEMPO

Al termine della prima frazione di gioco le formazioni di Feralpisalò e Vicenza sono da poco rientrate negli spogliatoi per l’intervallo sul 2 a 0. I minuti scorrono sul cronometro ed i lombardi si vedono annullare un gol per fuorigioco di Guerra al 21′ ma trovano comunque il raddoppio al 30′ per merito di Felici. Fino a questo momento il direttore di gara Marco Monaldi, proveniente dalla sessione di Macerata, ha ammonito Laezza al 22′ tra i calciatori del Vicenza. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

FASE INIZIALE DEL MATCH

In Lombardia la partita tra Feralpisalò e Vicenza è cominciata da una decina di minuti nel primo tempo ed il punteggio è di 0 a 0. Nelle fasi iniziali dell’incontro i padroni di casa allenati da mister Vecchi tentano di rendersi subito pericolosi in zona offensiva con uno spunto di Sau, ben fermato da Golemic al 4′. Ecco le formazioni ufficiali:

FERALPISALO’ (4-3-3) – 1 Pizzignacco; 66 Bergonzi, 23 Ceppitelli, 6 Bacchetti, 87 Martella; 27 Hergheligiu, 21 Carraro, 10 Di Molfetta; 17 Guerra, 25 Sau, 97 Felici. A disposizione: 34 Minelli, 61 Volpe, 2 Ferrarini, 3 Tonetto, 4 Musatti, 14 Compagnon, 15 Di Gennaro, 29 Verzeletti, 36 Franzolini, 77 Gjyla. Allenatore: Vecchi.

VICENZA (3-5-1-1) – 98 Confente; 5 Laezza, 55 Golemic, 68 Ierardi; 32 Costa, 8 Cavion, 10 Ronaldo, 17 Scarsella, 26 De Col; 29 Proia; 99 Della Morte. A disposizione: 12 Massolo, 22 Siviero, 4 Manfredonia, 9 Ferrari, 24 Valietti, 28 Corradi, 44 Talarico, 66 Oviszach, 73 Sandon, 92 Bellich. Allenatore: Diana. (aggiornamento di Alessandro Rinoldi)

RISULTATO NON SCONTATO!

Feralpisalò Vicenza in diretta domenica 6 agosto 2023 alle ore 20.00 presso lo stadio Leonardo Garilli di Piacenza sarà una sfida valevole per il primo turno preliminare di Coppa Italia. I lombardi sono pronti a iniziare la nuova stagione con grande entusiasmo dopo la storica promozione in Serie B ottenuta nella scorsa annata grazie alla guida esperta del tecnico Stefano Vecchi. Ora l’obiettivo principale è costruire delle solide fondamenta per puntare alla salvezza e consolidarsi nella nuova categoria.

I veneti, invece, ripartono con l’ardente desiderio di tornare in cadetteria, dopo aver sfiorato la promozione lo scorso anno, venendo eliminati nei quarti di finale dei playoff dal Cesena. La scelta di affidarsi in panchina a Diana, che ha già dimostrato le sue capacità portando la Reggiana in Serie B, evidenzia le ambizioni elevate del club per la nuova stagione, con la Coppa Italia di Serie C conquistata nella passata stagione non sufficiente per le ambizioni dei tifosi berici.

PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Feralpisalò Vicenza, match che andrà in scena allo stadio Leonardo Garilli di Piacenza. Per la Feralpisalò, Stefano Vecchia schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Minelli, Verzelletti, Di Gennaro, Bacchetti, Martella, Herghelegiu, Carraro, Di Molfetta, Sau, Felici. Risponderà il Vicenza allenato da Aimo Diana con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Confente, Laezza, Cappelletti, Sandon, De Col, Cavion, Ronaldo, Jimenez, Costa, Della Morte, Ferrari.

FERALPISALÒ VICENZA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Feralpisalò Vicenza, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Coppa Italia. La vittoria della Feralpisalò con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo del Vicenza, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.











