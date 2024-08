DIRETTA FERALPISALÒ NOVARA, TESTA A TESTA

Prima dell’inizio della diretta del match FeralpiSalò Novara, impegnate nel primo turno di Serie C, soffermiamoci ad analizzare i precedenti tra le due formazioni. Sul terreno di gioco dei Leoni del Garda le due compagini si sono scontrate in sole due occasioni dal 2014 ad oggi: nel primo incrocio, valevole per il torneo di Serie C e datato 17 gennaio 2015, né vincitori né vinti per un pareggio con gol (1-1 dettato dal sigillo di Pablo Gonzalez e dal centro di Berli nella ripresa).

L’11 dicembre 2022, invece, la formazione di casa riuscì ad imporsi con un perentorio 4-0: in rete Balestrero e Bergonzi dopo la doppietta firmata da Guerra. Esistono, inoltre, altre due sfide tra FeralpiSalò e Novara sul terreno dell’undici piemontese: in entrambe le occasioni vittorie azzurre di misura (1-0). (Giulio Halasz)

DOVE VEDERE FERALPISALÒ NOVARA, DIRETTA TV STREAMING

Per chi volesse vedere la diretta FeralpiSalò Novara ci sono ottime notizie. Sky e NOW hanno acquistato i diritti per tutte le partite della Serie C. Inoltre, il match sarà trasmesso anche su Rai Sport in chiaro.

Si apre dunque una tripla possibilità per vedere la diretta streaming FeralpSalò Novara: tramite l’app di Sky (Sky Go), quella di NOW oppure Rai Play

PRIMA DI CAMPIONATO

C’è tanta attesa tra tifosi e appassionati per l’inizio della Serie C. La diretta FeralpiSalò Novara, in programma venerdì 23 agosto 2024 alle ore 20:45 nella cornice del Garilli di Piacenza. Per entrambe si tratta della terza partita in questa stagione.

Tutte e due hanno infatti cominciato la propria annata calcistica con la Coppa Italia Serie C, obiettivo già sfumato sia per i bresciani che per i piemontesi. I primi sono usciti contro il Padova ai supplementari dopo aver battuto di misura il Carpi.

Per il Novara invece è stata fatale la sfida contro i giovani rossoneri del Milan Futuro, capaci di battere gli azzurri col punteggio di 2-1 grazie alle prime reti da Professionista di Francesco Camarda. Nel primo turno, il Novara aveva superato il Renate ai rigori dopo il 2-2 nei tempi regolamentari.

LE PROBABILI FORMAZIONI FERALPISALÒ NOVARA

Per chi fosse interessato, ecco le probabili formazioni della diretta FeralpiSalò Novara. I bresciani scenderanno in campo con il 3-5-2. Tra i pali Rinaldi, difeso qualche metro più avanti dal terzetto Luciani, Pasini e Rizzo. Agiranno da esterni Vesentini e Di Molfetta con Zennaro, Hergheligiu e Giudici a centrocampo. In attacco Pellegrini-Voltan.

Il Novara replicherà con il 4-3-3. Minelli titolare in porta, Ghiringhelli e Agyemang terzini con la coppia centrale composta da Bertoncini e Khailoti. Le due mezzali Di Munno e Manseri giocheranno con Calcagni regista. Il tridente offensivo sarà formato da Morosini, Donadio e Ongaro.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE FERALPISALÒ NOVARA

Le quote per le scommesse della diretta FeralpiSalò Novara ci daranno modo di capire cosa ne pensano i bookmakers di questo match. I padroni di casa sono nettamente favoriti a 1.54 contro i 5.90 associati ai piemontesi. Il pareggio invece è a 3.70.

Ci si aspetta un incontro da Under 2.5 quindi al massimo due gol: quota 1.68 rispetto ai 2.03 dell’Over. Improbabile anche un gol a testa (2.10).