Diretta Cesena Vicenza/ Risultato live, dove vedere la partita del 31 maggio 2023 in streaming video tv

DIRETTA CESENA VICENZA, BIANCOROSSI CHIAMATI A VINCERE

La diretta Cesena Vicenza, in programma mercoledì 31 maggio alle ore 20:30, decreterà una delle quattro semifinaliste dei playoff di Serie C. L’andata giocata al Romeo Menti è terminata senza reti con le due squadre che hanno dimostrato grande equilibrio, posticipando tutto al grande appuntamento del Manuzzi. In caso di parità alla fine dei novanta minuti non sono previsti supplementari con il Cesena, squadra testa di serie, che accederebbe direttamente alle semifinali con un ulteriore pareggio.

VIDEO/ Vicenza Cesena (0-0) highlights: tutto rimandato al "Manuzzi" (27 maggio 2023)

I bianconeri sono arrivati fin qui chiudendo al secondo posto nella stagione regolare del Gruppo B, appena dietro la Reggiana e a pari merito con l’Entella ma con gli scontri diretti a favore che hanno permesso al Cesena di debuttare in termini dei playoff proprio in occasione dei quarti. Il Vicenza invece è arrivato settimo e ha dovuto affrontare agli ottavi la Pro Sesto nel doppio confronto: sconfitta per 2-1 in Lombardia, successo interno al ritorno per 2-0 con un risultato complessivo di 3-2 che sorride ai biancorossi.

Diretta/ Vicenza Cesena (risultato finale 0-0): palo di Ferrari!

CESENA VICENZA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Cesena Vicenza non è disponibile sui canali in chiaro o satellitare e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C.

La visione di Cesena Vicenza sarà dunque in diretta streaming video e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

CESENA VICENZA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Cesena Vicenza vedono i padroni di casa schierarsi con il 3-4-1-2. In porta Tozzo, difesa a tre con Ciofi, Silvestri e Prestia. A centrocampo troviamo Adamo e Mercadante sugli esterni mentre De Rose e Chiarello agiranno in cabina di regia. Hraiech sarà invece il trequartista alle spalle di Shpendi e Corazza.

VIDEO/ Vicenza Pro Sesto (2-0) gol e highlights. Berici implacabili e qualificati

Risponde il Vicenza con il 4-2-3-1: tra i pali Confente, retroguardia schierata a quattro con Ierardi, Pasini, Cappelletti e Greco. In mediana Ronaldo e Cavion mentre sulla batteria di trequartisti Dalmonte, Stoppa e Begic supporteranno l’unica punta Ferrari.

CESENA VICENZA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Cesena Vicenza danno per favorita la squadra di casa a 2. Sempre per bet365, il pareggio vale 3.10 mentre il successo dei biancorossi al Dino Manuzzi è quotato 3.60.

La qualificazione del Cesena viene offerta a 1.28, molto meno dei 3.20 associati al passaggio del turno da parte del Vicenza. Non ci si aspetta infine tanti gol visto che l’Over 2.5 è dato a 2.20 rispetto all’1.55 dell’esito opposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA