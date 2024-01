DIRETTA/ Fermana Carrarese video streaming tv: sfida tabù per i marchigiani (Serie C, 6 gennaio 2024)

DIRETTA FERMANA CARRARESE: TESTA A TESTA

La diretta di Fermana Carrarese ci offre uno sguardo ai cinque recenti precedenti tra queste due squadre, concentrati prevalentemente nelle ultime due stagioni del girone B di Serie C, con un’aggiunta nel secondo turno di Coppa Italia nel 2019. Il confronto più recente risale alla Coppa Italia del 2019, un incontro che si concluse ai calci di rigore con la vittoria della Carrarese. Nel corso dei tempi regolamentari, il punteggio era terminato 1-1, con i gol di Luca Cognini su rigore e Nicola Valente.

Un dettaglio interessante emerso da queste sfide è il digiuno realizzativo della Fermana contro la Carrarese, che perdura da oltre quattro partite e mezza. Inoltre, la Fermana non è mai riuscita a segnare un gol su azione contro la squadra marmifera, confermando la solidità difensiva della Carrarese nei confronti della formazione avversaria. Questi confronti recenti evidenziano una certa superiorità della Carrarese nei confronti della Fermana, ma ogni partita porta con sé nuove sfide e possibilità di cambiamento nel corso della stagione. (agg. Gianmarco Mannara)

FERMANA CARRARESE STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fermana Carrarese sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Carrarese in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Fermana Carrarese, in diretta sabato 6 gennaio 2024 alle ore 16.15 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la ventesima giornata del campionato di Serie C. Attualmente in ultima posizione nel Girone B di Serie C con 13 punti accumulati in diciannove giornate, la Fermana sta vivendo una stagione difficile. Tuttavia, l’equipe guidata da mister Stefano Protti ha concluso il 2023 con una serie di quattro risultati utili consecutivi, offrendo qualche sprazzo di speranza per la salvezza. Dopo un avvio complicato, i gialloblù hanno conquistato 6 dei loro 13 punti recentemente, registrando una vittoria per 2-1 contro la Juventus U23 e tre pareggi contro Torres, Lucchese e Pescara nell’ultimo match dell’anno.

La Carrarese occupa attualmente il terzo posto nel Girone B di Serie C, con 34 punti ottenuti in diciannove giornate. La squadra di mister Dal Canto ha chiuso il 2023 con due vittorie consecutive in scontri diretti contro Lucchese e Pontedera prima della sosta. Queste vittorie hanno consentito ai giallo-azzurri di ritornare nel gruppo di testa e recuperare il terzo posto dopo un periodo di tre risultati senza vittorie. La sfida contro la fanalino di coda Fermana potrebbe celare insidie, e la Carrarese dovrà dimostrare il suo valore per conquistare ulteriori 3 punti e mantenere il passo nella lotta per la promozione.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA CARRARESE

Le probabili formazioni della diretta Fermana Carrarese, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per la Fermana, Stefano Protti schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Trombini, Renzi, Risaliti, Chiosa, Montini; Mawuli, Bianchi; Pattarello, Guccione, Settembrini; Gucci. Risponderà la Carrarese allenata da Alessandro Dal Canto con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Colombi; Lepri, Gorelli, Pietrangeli, Rosini; Langella, Megelaitis, Marchesi; Iacoponi; Morra, Cernigoi.

FERMANA CARRARESE LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Fermana Carrarese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria della Fermana con il segno 1 viene proposta a una quota di 6.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.35, mentre l’eventuale successo della Carrarese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.55.

