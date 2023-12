DIRETTA/ Pescara Fermana video streaming tv: ci sono solo due precedenti (Serie C, 23 dicembre 2023)

DIRETTA PESCARA FERMANA: TESTA A TESTA

Mentre ci prepariamo per la diretta di Pescara Fermana, è appassionante esaminare il passato degli scontri tra queste due squadre. Fino a oggi, il computo totale rivela solamente due partite giocate. La prima volta che si sono sfidate in Serie C, il Pescara ha conquistato la vittoria con un risultato di 2-1, dimostrando la sua superiorità sul campo. Questo successo potrebbe aver contribuito a creare una sorta di dinamica positiva per il Pescara nei confronti della Fermana.

Tuttavia, il calcio è notoriamente imprevedibile, e ogni partita rappresenta un nuovo capitolo che può portare sorprese e cambiamenti nel corso del tempo. Sarà interessante vedere se la Fermana cercherà di ribaltare le statistiche o se il Pescara manterrà la sua supremazia quando il fischio iniziale darà il via alla prossima sfida. Il confronto diretto può offrire spunti per valutare la forma attuale e la determinazione delle due squadre mentre cercano di scrivere un nuovo capitolo nella loro storia calcistica. (agg. Gianmarco Mannara)

PESCARA FERMANA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Pescara Fermana sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Pescara Fermana in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

LA PRESENTAZIONE

Pescara Fermana, in diretta sabato 23 dicembre 2023 alle ore 20.45 presso lo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara, sarà una sfida valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C. Il Pescara si trova attualmente al quarto posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 31 punti ottenuti in diciotto giornate, alla pari con la terza classificata Carrarese. La squadra allenata da Zdenek Zeman, pronto a tornare in panchina dopo il malore che l’ha recentemente costretto a un ricovero in ospedale ha recentemente interrotto una serie positiva di tre vittorie consecutive in campionato, ottenendo un pareggio per 1-1 contro l’Ancona nell’ultimo turno. Dopo l’eliminazione ai quarti di finale in Coppa Italia Serie C da parte del Catania (2-0), i “Delfini” cercano di riconquistare il terzo posto in classifica.

La Fermana si trova attualmente all’ultimo posto nella classifica del Girone B di Serie C, con 12 punti raccolti in diciotto giornate. La squadra guidata da Stefano Protti sta cercando di rimanere in lotta per evitare la retrocessione, riducendo il distacco dal penultimo posto occupato dalla SPAL a soli 4 punti. La squadra gialloblù ha ottenuto tre risultati utili consecutivi nelle ultime giornate, conquistando 3 punti cruciali nell’ultima partita contro la Juventus U23, che è terminata 2-1. I pareggi contro Lucchese e la seconda in classifica Torres mostrano le ambizioni della Fermana, che cerca di confermarsi anche in questa sfida all’Adriatico per rientrare definitivamente nella lotta per evitare la retrocessione.

PROBABILI FORMAZIONI PESCARA FERMANA

Le probabili formazioni della diretta Pescara Fermana, match che andrà in scena allo stadio Adriatico-Cornacchia di Pescara. Per il Pescara, Alessandro Formisano schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Plizzari; Floriani, Mesik, Di Pasquale, Milani; Tunjov, Dagasso, Aloi; Merola, Cuppone, Cangiano. Risponderà la Fermana allenata da Stefano Protti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Furlanetto; Santi, Spedalieri, Gasbarro, Pistolesi; Scorza, Fontana, Misuraca; Eleuteri, Semprini, Tilli.

PESCARA FERMANA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Pescara Fermana, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria del Pescara con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Fermana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 8.00.

