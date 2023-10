DIRETTA/ Fermana Entella (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, via! (Serie C, 22 ottobre 2023)

DIRETTA FERMANA ENTELLA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Fermana Entella vede due squadre schierarsi rispettivamente al diciottesimo e dodicesimo posto in classifica. Padroni di casa che si ritrovano undicesimo posto in classifica con sei punti collezionati da inizio campionato. Il dato di preoccupante è sicuramente quello offensivo con appena tre gol realizzati in 8 partite risultando essere il peggior attacco di tutto il campionato. Spaventa anche il dato difensivo con 12 reti subite, risultando essere la quarta peggiore difesa alla pari del Pontedera.

Video/ Spal Fermana (0-0) gli highlights: difese rocciose a Ferrara (15 ottobre 2023)

Ospiti che si trova in una situazione leggermente migliore rispetto alla compagine in maglia gialla. Con 8 punti in altrettante sfide l’Entella si posiziona al dodicesimo posto in classifica. I gol realizzati sono 7 mentre quelli subiti 10. In zona marcatori l’unico calciatore tra entrambe le formazioni ad aver colpito più di una volta la porta in maniera vincente risulta essere il difensore classe 2001 Federico Bonini. Per lui due gol consecutivi nel mese di ottobre nelle sfide vinte contro Olbia e Gubbio che hanno fatto risollevare dalla classifica i liguri. (Marco Genduso)

Diretta/ Spal Fermana (risultato finale 0-0): reti blindate! (Serie C, 15 ottobre 2023)

FERMANA ENTELLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fermana Entella viene garantita dalla televisione satellitare: quest’anno, anche grazie allo “spezzatino” presentato dal calendario, le partite della terza divisione sono fornite sui canali legati all’abbonamento tradizionale oppure a quelli specifici del pacchetto Calcio, per il quale è necessaria una sottoscrizione a pagamento a parte (l’alternativa è la pay per view). Da ricordare ovviamente che in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match con il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi: basterà infatti attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA/ Entella Gubbio (risultato finale 2-1): vittoria in rimonta per i liguri (Serie C, 15 ottobre 2023)

FERMANA ENTELLA: MARCHIGIANI TERZULTIMI

Fermana Entella sarà in diretta dallo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo alle ore 14:00 di domenica 22 ottobre: siamo nel girone B di Serie C e si affrontano due squadre con ambizioni ben diverse ma che veleggiano nelle stesse zone di classifica. I marchigiani, infatti, a quota sei punti, occupano la terzultima piazza ma arrivano a questo match dopo il buon pareggio ottenuto sul terreno di gioco della Spal. La Virtus Entella, invece, non sta rispettando i pronostici di inizio stagione e veleggia a quota otto punti dopo le due vittorie di fila ottenute contro Olbia e Gubbio.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA ENTELLA

La diretta tra Fermana ed Entella, in programma domenica 22 ottobre allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, vedrà i due allenatori chiamati alle solite scelte di formazione. In casa gialloblù mister Stefano Protti dovrà rinunciare allo squalificato Montini, espulso contro la Spal. In avanti, quindi, spazio a Curatolo e Semprini. Gli ospiti allenati da mister Fabio Gallo si affideranno al tandem offensivo formato da Zamparo e Santini con Meazzi alle loro spalle.

FERMANA ENTELLA, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse di Fermana Entella danno per favorita la squadra ligure con il segno 2 proposto a 2.10. Secondo l’agenzia di scommesse Snai il segno 1 equivalente alla vittoria dei giallo-blu è dato a 3.40 mentre il pareggio si gioca a 3.15.

© RIPRODUZIONE RISERVATA