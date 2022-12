Diretta/ Fermana Fiorenzuola, streaming video tv: i rossoblu vogliono riscattarsi

DIRETTA FERMANA FIORENZUOLA: CONTINUITÀ MARCHEGIANA?

La diretta Fermana Fiorenzuola si gioca oggi, venerdì 23 dicembre, alle ore 14.30. Due squadre dall’andamento recente simile con i padroni di casa capaci di raccogliere dodici punti nelle ultime dieci gare, due in meno degli ospiti che sono però reduci dalla sconfitta a sorpresa contro il San Donato. Discorso diverso per la Fermana che nell’ultimo incontro prima di questa sfida, è riuscita ad archiviare la pratica Torres per 1-0.

Il Fiorenzuola, d’altro canto, prima del recente ko era reduce da quattro partite consecutive senza sconfitte a differenza della Fermana, sconfitta due volte di fila contro Pontedera e Reggiana prima del successo interno con la Torres. A fare la differenza tra le due squadre in termini di classifica più che il recente passato è l’inizio di campionato che attesa come il Fiorenzuola sia davanti alla Fermana di sette posizioni e dodici punti. Nonostante questa differenza, si prospetta una gara equilibrata con le due squadre che se la giocheranno ad armi pari.

FERMANA FIORENZUOLA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv dell’incontro Fermana Fiorenzuola è disponibile, come d’altronde tutte le gare dei tre gironi di Serie C, sulla piattaforma a pagamento Eleven Sports. Per vedere l’evento bisognerà abbonarsi scegliendo tra il piano annuale, valido quindi per tutta la stagione, oppure quello mensile. L’acquisto darà la possibilità all’utente di vedere in streaming video su smart, computer e i vari dispositivi elettronici quali smartphone, tablet o qualsiasi altro. La diretta Fermana Fiorenzuola non si sa ancora se si potrà vedere su Sky, che ogni turno di campionato seleziona solamente alcune partite da trasmettere sui propri canali satellitari.

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA FIORENZUOLA

Le probabili formazioni della diretta Fermana e Fiorenzuola vedono i padroni di casa schierarsi verosimilmente con il consueto 4-3-3. Tra i pali Nardi, da destra verso sinistra Carosso, Pellizzari, Parodi e Gkertsos. Scorza agirà in cabina di regia, la mezzala destra sarà Romeo mentre a sinistra agirà Misuraca, match winner qualche settimana fa del match contro la Lucchese. Tridente offensivo con Fischnaller sulla sinistra, Bunino riferimento centrale e Maggio sulla destra, autore del gol decisivo con il Torres. Stesso modulo per il Fiorenzuola con Battaiola in porta, Danovaro terzino destro, Oddi a sinistra e Quaini-Frison coppia centrale. Spazio all’ex Primavera del Milan Di Gesù a destra, Stornati al centro e Currarino mezzala sinistra. Mastroiatti, reduce da una rete inutile ai fini del risultato con il San Donato, verrà aiutato in attacco da Morello e Sartore.

FERMANA FIORENZUOLA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Nella diretta Fermana Fiorenzuola i bookmakers scelgono la Fermana. La squadra di casa, secondo le quote di Snai, è data a 2.50 rispetto alla quota 2.75 attribuita ad un’ipotetica vittoria del Fiorenzuola. Il pareggio paga esattamente 3 volte la posta in palio. Entrambe le squadre a segno vale un raddoppio, quota 2. All’andata la spuntò il Fiorenzuola per 1-0 e la ripetizione dello stesso esito ed evento è data a 7.











