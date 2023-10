DIRETTA FERMANA PERUGIA/ Video streaming tv: i precedenti sono appena tre (Serie C, 9 ottobre 2023)

DIRETTA FERMANA PERUGIA: I TESTA A TESTA

La diretta della sfida Fermana Perugia pone di fronte due squadre che si sono affrontate in passato solamente in tre occasioni. Perugia che non ha mai perso contro la compagine in maglia gialla, avendo ottenuto un pareggio e ben due successi in tre sfide. Nel 2018 le due squadre si sono affrontate per la prima volta in amichevole. Perugia che riuscì a vincere con il risultato di 2-0 grazie alla doppietta realizzata da Cristian Buonaiuto. Due anni dopo le due formazioni si sono ritrovate nuovamente contro, questa volta sfida valevole per il campionato.

Ancora una volta il Perugia riuscì ad avere la meglio, questa volta con le reti realizzate, entrambe nella prima frazione di gioco, da Negro e Moscati. La terza ed ultima volta che le squadre si sono affrontate, è stata nella gara di ritorno giocata nel 2021. La sfida terminò con il risultato di 1-1, grazie alle reti realizzate nel primo tempo da Salvatore Elia che poi lasciò il campo per infortunio, e Boateng per la Fermana. Oggi, a distanza di due anni, ritornano ad affrontarsi all’interno di un rettangolo di gioco verde: sarà la quarta partita in assoluto tra queste due squadre, di cui tre giocate nel campionato di Lega Pro girone B. (Marco Genduso)

FERMANA PERUGIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta tv di Fermana Perugia sarà disponibile, novità di quest’anno per la Serie C, in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Perugia in streaming video attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FERMANA PERUGIA: ESAME PER IL GRIFONE!

Fermana Perugia, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, lunedì 9 ottobre 2023, è uno dei posticipi che si gioca oggi per la settima giornata del girone B del campionato di Serie C 2023-2024. Per presentare la diretta di Fermana Perugia è certamente prezioso dare uno sguardo alla classifica, che ci indica una situazione molto delicata per i padroni di casa marchigiani, dal momento che la Fermana finora ha raccolto appena 5 punti e il pareggio esterno per 2-2 di lunedì scorso contro la Vis Pesaro non può bastare per dare la svolta a una stagione fin qui da zona playout.

Attenzione però agli ospiti umbri, perché il Perugia ha certamente ambizioni maggiori: i punti in classifica sono 10, cioè esattamente il doppio, gli ultimi sono arrivati con la vittoria 1-0 contro il Sestri Levante di settimana scorsa, ma serve qualcosa di più anche agli umbri per consolidarsi nei settori migliori della classifica. Insomma, la posta in palio è già piuttosto alta per entrambe le parti, di conseguenza siamo davvero curiosi di scoprire quale sarà il verdetto della diretta di Fermana Perugia…

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA PERUGIA

Scopriamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni per la diretta di Fermana Perugia. Andrea Bruniera potrebbe schierare i padroni di casa secondo il modulo 4-3-1-2: proviamo ad indicare Borghetto in porta; Laverone, Spedalieri, Padella e Calderoni davanti a lui nella difesa a quattro; Giandonato, Misuraca e Fontana (in ballottaggio però con Scorza) a centrocampo; infine, il reparto offensivo della Fermana potrebbe proporre il trequartista Pinzi alle spalle dei due attaccanti Semprini e Curatolo.

La risposta del Perugia di mister Francesco Baldini potrebbe invece presentarsi con un modulo 4-3-3, attenzione al possibile dubbio tra Abibi e Furlan in porta; in ogni caso, ecco invece Mezzoni, Angella, Vulikic e uno tra Cancellieri (favorito) o Bozzolan nella difesa a quattro; Kouan, Bartolomei e Santoro agiranno a centrocampo; infine, ecco Matos, Vasquez e Lisi per comporre dal primo minuto il tridente d’attacco del Perugia stasera a Fermo.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico per la diretta di Fermana Perugia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partono favoriti gli ospiti del Perugia e il segno 2 è quotato a 1,75, mentre poi si sale a quota 3,45 in caso di segno X per il pareggio e fino a 4,50 volte la posta in palio sul segno 1 qualora stasera vincesse la Fermana.

