Diretta/ Fermana Torres (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (3 dicembre 2023)

La diretta della sfida che pone di fronte Fermana Torres evidenzia due squadre che in passato si sono affrontate tra il 2000 e il 2023 in 8 occasioni. La prima partita da segnalare è quella del 2000 con il successo della Fermana con il risultato di 3-0. Pareggio nella seconda sfida con il risultato di 0-0 e vittoria per la formazione sarda, nonché l’unica ottenuta, datata 9 dicembre 2001. Fermana che torna alla vittoria nelle due gare consecutive giocate entrambe nel 2002 tra i mesi di aprile e novembre.

Chiude il ciclo di sfide tra il 2000 e il 2003 la gara terminata con un pareggio a reti bianche. A distanza di 19 anni dall’ultima volta le due formazioni tornano ad affrontarsi il 17 dicembre del 2022. Gara decisa dal gol di Maggio. L’ultima sfida giocata da queste due formazioni risulta essere quella del 23 Aprile con il pareggio con il risultato di 1-1. Vantaggio della formazione sarda con Saporiti e pareggio di Fischnaller negli ultimi istanti di partita. (Marco Genduso)

FERMANA TORRES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE C

La diretta del match Fermana Torres sarà disponibile in televisione su Sky Calcio con la visione di tutti i match di terza serie garantita agli abbonati della pay tv satellitare. È possibile tuttavia seguire anche la diretta di Fermana Torres in streaming attraverso l’applicazione Sky Go, disponibile per computer, tablet e smartphone e anche collegandosi sulla piattaforma Now Tv.

FERMANA TORRES: LA PRESENTAZIONE

Fermana Torres, in diretta domenica 3 dicembre 2023 alle ore 14.00 presso lo stadio Bruno Recchioni di Fermo, sarà una sfida valida per la sedicesima giornata del campionato di Serie C, girone B. Match che si preannuncia molto complicato per i padroni di casa: i gialloblù, infatti, hanno vissuto una settimana burrascosa con diversi tagli in organico e, soprattutto, occupano l’ultimo posto in classifica con soli 7 punti (una vittoria, quattro pareggi e ben dieci sconfitte). Di tutt’altro genere la situazione dei sardi che, invece, stazionano in vetta alla classifica insieme al Cesena e arrivano da tre vittorie consecutive (ultima contro una diretta concorrente come il Gubbio).

PROBABILI FORMAZIONI FERMANA TORRES

Le probabili formazioni di Fermana Torres, match che andrà in scena allo stadio Bruno Recchioni di Fermo. Per i padroni di casa mister Stefano Protti consueto 3-5-2 con Montini e Curatolo in avanti. Gli ospiti guidati da Alfonso Greco dovranno rinunciare all’infortunato Giorico, al suo posto a centrocampo dovrebbe esserci Kujabi.

FERMANA TORRES LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere su Fermana Torres, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Serie C. La vittoria dei padroni di casa con il segno 1 viene proposta a una quota di 18, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 9 volte la posta, mentre l’eventuale successo dell’undici sardo, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.10.

