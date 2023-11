Video/ Torres Gubbio (3-1) gol e highlights: un super Fischnaller vale il primato (Serie C, 26 novembre 2023)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES GUBBIO (3-1): LA PARTITA

Una Torres autorevole e a tratti spettacolare batte 3-1 il Gubbio tra le mura amiche del “Vanni Sanna” e torna al primo posto del girone B della Serie C: anche se due delle quattro reti della sfida arrivano nel finale, si decide tutto nei primi 18′ di gara con una fantastica doppietta di Fischnaller a mettere una seria ipoteca sulla vittoria degli uomini di Alfonso Greco. Il resto della contesa diventa così pura accademia per la formazione rossoblu che, anzi, va vicina più volte al tris col suo scatenato bomber e con l’ispirato Mastinu: a fine frazione tuttavia è provvidenziale Calcagno nel negare a Udoh la rete del 2-1 che avrebbe riaperto i giochi.

Nel secondo tempo, il leitmotiv è scontato: sardi in controllo e bravi a pungere in ripartenza e l’undici egubino di Piero Braglia che prova a trovare uno spiraglio ma non ci riesce: tra ammonizioni, girandola dei cambi e cronometro che scorre si arriva all’85’ con Ruocco che mette il punto esclamativo con la rete del tris, mentre in pieno recupero il baby Di Gianni, classe 2006, si toglie la soddisfazione della rete della bandiera rendendo il passivo meno pesante. Con questo successo la Torres torna prima agganciando in vetta il Cesena a quota 36 mentre il Gubbio resta fermo a metà classifica a 20 punti e perde una ghiotta chance di scalare posizioni in ottica play-off.

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS TORRES GUBBIO (3-1): IL TABELLINO

TORRES: Zaccagno, Idda, Antonelli, Dametto, Zecca (dal 38′ st Fabriani), Giorico (dal 36′ st Kujabi), Mastinu (dal 43′ st Nunziatini), Liviero, Ruocco (dal 42′ st Goglino), Fischnaller, Scotto (dal 29′ st Cester). A disposizione: Garau P., Petriccione D., Lora F., Mandrelli N., Masala A., Menabo S., Pelamatti A., Pinna R., Sanat A., Siniega G. Allenatore: Alfonso Greco.

GUBBIO: Vettorel, Signorini, Portanova, Mercadante, Morelli (dal 11′ st Corsinelli), Casolari (dal 11′ st Montevago), Mercati, Pirrello (dal 23′ st Frey), Spina (dal 11′ st Rosaia), Di Massimo, Udoh (dal 31′ st Di Gianni). A disposizione: Greco, Brogni, Bulevardi, Dimarco, Guerrini, Tozzuolo. Allenatore: Piero Braglia.

Reti: 8′ pt Fischnaller (T), 18′ pt Fischnaller (T), 40′ st Ruocco (T), 47′ st Di Gianni (G).

Ammonizioni: Idda (T), Antonelli (T), Portanova (G), Casolari (G), Montevago (G), Frey (G).

