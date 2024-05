Video/ Benevento Torres (1-0) gol e highlights: risolve Talia nel primo tempo! (Serie C, 21 maggio 2024)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BENEVENTO TORRES: LA SINTESI

Allo Stadio Ciro Vigorito il Benevento ha la meglio sulla Torres vincendo per 1 a 0 come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo i rossoblu sembrano cominciare bene la partita sebbene si disperino già al 4′ a causa dell’errore da distanza ravvicinata commesso da Antonelli con un colpo di testa impreciso ed il suo compagno Zecca spara poi alto mandando il pallone sopra la traversa della porta avversaria intorno all’11’.

Gli uomini di mister Auteri crescono con il passare dei minuti ed i loro sforzi vengono premiati dal gol del vantaggio siglato da Talia tramite un bell’inserimento vincente al 22′. La Torres risponde forzando Berra alla deviazione in angolo su Fischnaller al 24′ ma rischia grosso al 38′ su Ciciretti ed il Benevento si vede invece annullare un gol allo stesso Ciceretti per fuorigioco ravvisato nei confronti di Lanini al 39′.

Nel secondo tempo i giallorossi tentano di invertire il trend della sfida mostrato in apertura provando a far proprie le redini dell’incontro suonando la carica al 46’con una conclusione di Improta, intercettata dall’estremo difensore Zaccagno. Nel finale gli Stregoni si salvano al 90’+2′ quando Paleari para in maniera decisiva il colpo di testa di Diakité. Sotto l’aspetto disciplinare, l’arbitro ha estratto il cartellino giallo un’unica volta così da ammonire solamente Antonelli al 21′ tra le file degli ospiti.

La vittoria conquistata lontano da casa in questa gara d’andata permette al Benevento di continuare a sognare il successo in questi playoff di Serie C in vista del ritorno da disputare sul campo della Torres, chiamata a segnare almeno un gol senza subirne di ulteriori poichè testa di serie.

