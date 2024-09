DIRETTA FEYENOORD BAYER LEVERKUSEN: I TESTA A TESTA

C’è attesa per la diretta di Feyenoord Bayer Leverkusen, partita intrigante in questa nuova Champions League che si gioca per la terza volta nel corso della storia. Va tra l’altro detto che i due precedenti sono tutt’altro che recenti: si parla dell’autunno 1987, dunque sono passati 37 anni da quell’incrocio negli ottavi di Coppa Uefa. Un ricordo dolcissimo per il Bayer Leverkusen, che avrebbe vinto il titolo: l’unico in campo internazionale nella sua storia, passato anche dal match contro il Feyenoord aperto da un 2-2 al De Kuip, tra l’altro con grande scatto firmato Andrzej Buncol e Ralf Falkenmayer ma la rimonta subita dagli olandesi, ancora nel primo tempo, per mano di Mario Been e André Hoekstra.

Poteva essere una beffa per la squadra allenata da Erich Ribbeck, ma all’Ulrich Haberland Stadion, oggi completamente ristrutturato e che si chiama BayArena, era arrivata la qualificazione per il Bayer Leverkusen: l’unico gol della partita lo aveva segnato Falko Goetz alla mezz’ora di gioco, e tanto era bastato per mandare avanti i tedeschi, poi campioni grazie alla straordinaria rimonta nei confronti dell’Espanyol che, dopo la finale di andata, sembrava avere in mano la coppa. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FEYENOORD LEVERKUSEN STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta del match tra Feyenoord e Leverkusen sarà trasmessa in esclusiva da Sky, che ha acquisito i diritti per l’intera Champions League. Per guardare la partita, sarà necessario avere un abbonamento Sky comprensivo del pacchetto Sport. In alternativa, chi non ha un abbonamento a Sky potrà comunque seguire l’incontro tramite NowTv, la piattaforma di streaming che consente di accedere agli stessi eventi sportivi con opzioni più versatili e flessibili.

FEYENOORD LEVERKUSEN: ECCO I CAMPIONI DI GERMANIA!

Occhi puntati su Xabi Alonso nella diretta Feyenoord Leverkusen, appuntamento da non perdere con la campionessa di Germania che punterà ad una cavalcata europea simile a quella dell’anno scorso in Europa League, interrotta solamente dall’Atalanta in finale. Oggi alle 18,45 abbiamo la possibilità di vedere la bontà del tecnico spagnolo accostato al Real Madrid, infatti per gli spagnoli la Champions è la competizione più importante e Alonso deve dimostrare di sapersela giocare.

Il Feyenoord però non è l’ultima arrivata, è una habituè del calcio europeo e nonostante non abbia mai fatto chissà quali stagioni in giro per il vecchio continente rimane una delle migliori del calcio olandese. Attenzione quindi a possibili stravolgimenti di fronte in una partita alquanto incerta.

DIRETTA FEYENOORD LEVERKUSEN: PROBABILI FORMAZIONI

Cosa ci raccontano le probabili formazioni della diretta Feyenoord Leverkusen? Gli olandesi puntano molto su Milambo, centrocampista di interdizione con ottime doti di possesso palla. Ricorda per certi versi Thuram, ma più grezzo. L’assente più importante però è Bueno, terzino di rottura spagnolo che non sarà disponibile per un infortunio.

Per Xabi Alonso invece dovrebbe essere facile scegliere: Grimaldo è il terzino che chiunque vorrebbe, accostato qualche anno fa anche alla Juventus. Poi abbiamo Boniface, giocatore completo lì in attacco che sa sia correre in contropiede ma anche dialogare con i compagni.

FEYENOORD LEVERKUSEN: LE QUOTE

In ultima battuta osserviamo le quote della diretta Feyenoord Leverkusen grazie al sito della Sisal: la vittoria della squadra di Rotterdam è quotata a 4,20, mentre quella dei tedeschi a 1,17. Il segno X che decreterebbe il pareggio invece a 4.