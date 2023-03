DIRETTA/ Feyenoord Shakhtar Donetsk streaming video tv: ecco i numeri della partita

DIRETTA FEYENOORD SHAKHTAR DONETSK: LE STATISTICHE

Inizia tra poco la diretta di Feyenoord Shakhtar. La gara di andata tra gli ucraini e gli olandesi è terminata con il risultato di 1-1 con le reti di Rakitskyi e Bullaude. Gli ucraini arrivano dall’eliminazione dei francesi del Rennes, con la doppia sfida vinta con un totale di 4-3. Assenze importanti per gli olandesi che dovranno fare a meno di due giocatori fondamentali, seppur ormai da diverse partite, come il portiere Bijlow ed il difensore Timber con lo svedese Walemark in forte dubbio per noie muscolari. Il Feyenoord, insieme al Friburgo ed al Fenerbahce, si posiziona all’interno della fase gironi, come il secondo miglior attacco, sotto solamente ai connazionali del PSV.

Un attacco, quello del Feyenord che funziona benissimo, così come quello dello Shakhtar Donetsk che in campionato si ritrova al primo posto in classifica con 43 gol fatti (miglior attacco) e 12 subiti (migliore difesa). Da tenere d’occhio per gli ucraini l’attaccante Sykan: classe 2001 con 8 gol in campionato ma ancora a secco in Europa League. Dall’altra parte menzione d’onore per il centravanti messicano Santiago Tomas Gimenez. Come la sua controparte ucraina, anche lui è un giocatore classe 2001 ed ha totalizzato 7 gol in campionato ma, a differenza del suo avversario, ha colpito anche in Europa con 4 reti in sei apparizioni.

FEYENOORD SHAKHTAR DONETSK, STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

La diretta Feyenoord Shakhtar Donetsk, ritorno degli ottavi di finale di Europa League, sarà visibile sui canali Sky oppure attraverso la piattaforma Dazn come tutte le altre sfide della seconda competizione europea per importanza.

Inoltre, sarà possibile vedere l’incontro Feyenoord Shakhtar Donetsk in diretta streaming video sulle applicazioni di Dazn, visibile su tutti i dispositivi mobili oltre che su console di gioco, e su Sky Go. Per entrambe le alternative, bisognerà naturalmente essersi dotati di abbonamento.

FEYENOORD SHAKHTAR DONETSK

La diretta Feyenoord Shakhtar Donetsk, in programma giovedì 16 marzo alle ore 18:45, racconta di un match ancora aperto in virtù dell’1-1 dell’andata. Il primo round della sfida tra olandesi e ucraini era rimasto bloccato fino all’ottantesimo quando Rakitskyi era riuscito a portare a sorpresa in vantaggio gli arancioneri. I biancorossi di Rotterdam non sono rimasti a guardare e a due minuti dal termine sono riusciti a riequilibrare i conti con il timbro di Bullaude.

Lo Shakhtar non è riuscito a legittimare la sua presenza in Champions League venendo relegata come terza del girone dietro alla coppia Real Madrid-Lipsia, ma riuscendo ad avere la meglio sul Celtic regalandosi un’altra esperienza europea. Quest’ultima è partita dai sedicesimi di Europa League dove gli ucraini hanno estromesso dalla competizione il Rennes ai calci di rigore. Il Feyenoord invece ha chiuso il proprio gruppo davanti a Midtjylland, Lazio e Sturm Graz in un pazzo Girone F terminato con tutte le squadre a otto punti. Premiati i ragazzi di Slot tra scontri diretti e differenza reti.

FEYENOORD SHAKHTAR DONETSK, LE PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Feyenoord Shakhtar Donetsk vedono gli olandesi schierarsi col 4-2-3-1. II portiere sarà Wellenreuther con Pedersen, Geertruida, Hancko e Hartman chiamati a difendere. A centrocampo Wieffer e Kokcu con l’ex Brighton Jahanbakhsh, Szymanski e Idrissi sulla batteria dei trequartisti più Danilo centravanti.

Gli ucraini risponde col 4-1-4-1. In porta Trubin, Taylor e Topalov terzini con Matvienko e Bondar come difensori centrali. Stepanenko sarà il mediano di rottura dietro alla folta trequartisti composta da Zubkov, Bondarenko, Sudakov e Kryskiv. L’unica punta sarà Traoré.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della diretta Feyenoord Shakhtar Donetsk danno per favorito il club di casa. La vittoria olandese è data a 1.44 mentre il segno X a 4.33. Sempre secondo bet365, il successo ospite è quotato otto volte la quota in palio.

Riguardo la qualificazione, anche qui pochi dubbi. L’approdo degli uomini di Slot ai quarti è offerto a 1.18 rispetto ai 4.50 in favore dello Shakhtar. Difficile, almeno sulla carta, vedere entrambe le squadre in gol essendo quotato 1.95 contro 1.80 dell’esito opposto.











