DIRETTA FINALE SALTO TRIPLO/ Video streaming Rai: così Dallavalle e Ihemeje due anni fa (Europei 2024)

DIRETTA FINALE SALTO TRIPLO: COSÌ DUE ANNI FA

Aspettando la finale del salto triplo agli Europei atletica 2024 Roma dobbiamo ricordare quanto avvenuto due anni fa, perché come già detto Andrea Dallavalle aveva ottenuto una splendida medaglia d’argento. Nelle qualificazioni l’azzurro aveva ottenuto la quarta misura con 16,83 metri, meglio aveva fatto Emmanuel Ihemeje che, con 17,20 timbrato già al primo salto, si era messo alle spalle del solo Pedro Pichardo. Era poi arrivato il giorno della finale, e le cose erano cambiate: Ihemeje purtroppo dopo un primo salto nullo si era fermato a 16,55 e non era più riuscito a migliorarsi.

Dallavalle invece era partito male: doppio nullo, poi un 16,81 già buono ma il salto da medaglia d’argento era stato il 17,04 dopo un altro nullo. Medaglia d’oro all’inarrivabile Pichardo con 17,50 al secondo tentativo, bronzo per Jean-Marc Pontvianne con 16,94; il nostro Tobia Bocchi, terzo italiano in finale nel salto triplo, aveva ottenuto 16,79 e per 15 centimetri non era riuscito a salire sul podio, mentre abbiamo già visto che quest’anno agli Europei atletica 2024 Roma non è nemmeno stato in grado di qualificarsi per la finale. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA FINALE SALTO TRIPLO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE GLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Come sempre sarà la televisione di stato a occuparsi della diretta tv della finale del salto triplo: la programmazione degli Europei atletica 2024 Roma per questa sera sarà su Rai Due, chiaramente dunque un appuntamento in chiaro per la gara di Emmanuel Ihemeje e Andrea Dallavalle con la possibilità di seguirla anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi e semplicemente installando e attivando l’app di Rai Play, oppure visitandone il sito ufficiale con i vostri apparecchi mobili. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE SALTO TRIPLO

FINALE SALTO TRIPLO: CI SONO IHEMEJE E DALLAVALLE

La finale del salto triplo agli Europei atletica 2024 Roma ci terrà compagnia a partire dalle ore 20:55 di martedì 11 giugno: una doppia possibilità per l’Italia, che schiera Andrea Dallavalle e Emmanuel Ihemeje. Il primo è stato peraltro medaglia d’argento due anni fa, a Monaco di Baviera: punta a ripetersi, ma bisogna dire che nelle qualificazioni non ha particolarmente brillato e si è salvato per il rotto della cuffia. Decisamente meglio Ihemeje, italo-nigeriano che ha strappato il terzo miglior salto: su di lui sono riposte grandi speranze di medaglia.

Nelle qualificazioni poi abbiamo visto anche Tobia Bocchi, ma in questo caso non è arrivata la gloria: il ventisettenne ha ottenuto il primato stagionale ma non gli è bastato per entrare nei dodici che questa sera si contenderanno le medaglie. Adesso però in attesa della finale del salto triplo agli Europei atletica 2024 Roma andiamo a studiare quelle che sono le possibilità di Dallavalle e Ihemeje, che puntano a farci sognare in una kermesse già straordinaria per l’Italia.

DIRETTA FINALE SALTO TRIPLO: LE SPERANZE DEGLI ITALIANI

Abbiamo dunque visto che la diretta della finale del salto triplo con Andrea Dallavalle e Emmanuel Ihemeje potrebbe consegnarci altre medaglie agli Europei atletica 2024 Roma: due anni fa era stato fantastico Dallavalle, ma domenica l’azzurro ha saltato solo 16,59 e come detto è entrato in finale con la penultima misura, di conseguenza stasera sarà chiamato a fare molto meglio per tornare a salire sul podio. Ihemeje è volato a 16,98 e sappiamo bene come possa fare meglio: a oggi sarebbe un salto valido per il podio.

Questo se guardiamo le qualificazioni ovviamente, perché il nativo di Carrara è stato terzo; bisogna anche dire che è parecchio lontano dai migliori, vale a dire lo spagnolo Jordan Diaz che ha ottenuto la migliore misurazione e Pedro Pichardo, il portoghese che agli Europei atletica 2024 Roma difende il titolo continentale vinto due anni fa in Baviera. In gara è presente anche il francese Jean-Marc Pontvianne, medaglia di bronzo all'ultima kermesse; si tratta ora di aspettare e scoprire quello che succederà, perché tra poco avremo davvero l'inizio della diretta della finale del salto triplo.











