Diretta Finali Scozzoli e Burdisso/ 50 rana e 200 farfalla ai Mondiali nuoto 2019

Nuove emozioni azzurre ai Mondiali di nuoto 2019 in diretta da Gwangju: anche oggi 24 luglio infatti si consumeranno in vasca in Corea del Sud parecchie occasioni di gloria per la nostra delegazione italiana. Questo pomeriggio quindi i riflettori della manifestazione iridata saranno ancora una volta sui nostri beniamini e per la precisione su Fabio Scozzoli, capitano della delegazione italiana, in finale per i 50 m rana maschile e pure su Federico Burdisso, che invece prenderà parte alla finale dei 200 m farfalla. Saranno quindi loro le nostre frecce a disposizione nella giornata odierna ai Mondiali di nuoto a Gwangju 2019, ma non saranno i soli. Ecco infatti che oggi si celebreranno pure le finali di Detti e Paltrinieri nei 800 e di Federica Pellegrini nei 200 stile libero. Sarà quindi una giornata ricca di emozioni per l’Italia, che già ieri ha esultato con l’oro di Quadarella nei 1500 in questi Mondiali in Corea del sud.

INFO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE LE FINALI CON SCOZZOLI E BURDISSO

Segnaliamo a tutti gli appassionati che le finali ai Mondiali di nuoto a Gwangju 2019 per i 50 m rana con Fabio Scozzoli e dei 200 m farfalla con Federico Burdisso saranno visibile in diretta tv sulla tv di stato. Appuntamento quindi dalle ore 13,00 sul canale Raisport, al numero 57 del digitale terrestre con diretta streaming video disponibile per tutti al portale Raiplay.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA MONDIALI NUOTO 2019: LE FINALI DI OGGI CON SCOZZOLI E BURDISSO

In attesa quindi di coprirci di nuovo di gloria in questi Mondiali di nuoto 2019, vediamo bene come prepararci a queste di finali da tenere ben d’occhio, e in cui ci attendiamo grandi cose da parte dei nostri beniamini. Ecco quindi che da programma ufficiale il primo azzurro a scendere in vasca per le medaglie sarà Fabio Scozzoli, capitano della delegazione italiana a Gwangju. Il nuotatore di Lugo infatti sarà in vasca per la finale dei 50 m rana maschile alle ore 14,03 italiane (ma saranno le ore 21,03 locali): gara da non perdere a cui l’azzurro è arrivato con il crono di 26.70. Non dovremo poi attendere molto per la finale di Federico Burdisso: il nostro azzurro infatti disputerà la gara valevole per le medaglie dalle ore 14,35 italiane (ma saranno le ore 21,35 a Gwangju). Anche qua la concorrenza sarà spietata: il pavese classe 2001 avrà vita dura, ma il crono di 1.55.92 segnato in semifinale fa comunque ben sperare.



