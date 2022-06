Diretta Finlandia Bosnia/ Streaming video tv: in Lega B di Nations League

DIRETTA FINLANDIA BOSNIA: PARTITA EQUILIBRATA!

Finlandia Bosnia, diretta dall’arbitro scozzese Nicholas Walsh presso lo stadio Olimpico della capitale finlandese Helsinki, si gioca con fischio d’inizio alle ore 18.00 italiane (le 19.00 locali) di oggi pomeriggio, sabato 4 giugno, per la prima giornata della Nations League 2022-2023 e per la precisione sarà valida per il girone 3 della Lega B. La diretta di Finlandia Bosnia dunque aprirà un percorso nel quale si può sognare in grande per finnici e slavi, dal momento che secondo l’ormai nota formula della manifestazione la vincente di questo gruppo sarà promossa nella massima categoria (Lega A), anche se bisogna almeno evitare l’ultimo posto che invece comporta la retrocessione in Lega C.

Finlandia e Bosnia si presentano a questa Nations League reduci da cammini ben diversi nella precedente edizione: i padroni di casa avevano fatto molto bene in Lega B sfiorando la promozione che adesso la Finlandia proverà di nuovo ad inseguire; per la Bosnia invece era arrivata la retrocessione francamente meritata nel girone di A che comprendeva pure l’Italia, ma la Lega B può essere una dimensione molto interessante per gli slavi. Tutto questo premesso per inquadrare la partita, vedremo che cosa sapranno offrirci oggi queste due formazioni nella diretta di Finlandia Bosnia…

DIRETTA FINLANDIA BOSNIA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo che la diretta tv di Finlandia Bosnia non sarà garantita su canali televisivi italiani e non avremo nemmeno una diretta streaming video, di conseguenza il riferimento principale per avere notizie sarà il sito della Uefa nella sezione Nations League.

PROBABILI FORMAZIONI FINLANDIA BOSNIA

Proviamo a dire qualcosa più anche sulle probabili formazioni della diretta Finlandia Bosnia: i padroni di casa della Finlandia del commissario tecnico Markku Kanerva si affidano a un modulo 4-4-2 nel quale i due giocatori di maggiore spicco sono ai due estremi opposti, cioè naturalmente il portiere Hradecky e la prima punta Pukki, in un reparto offensivo che potrebbe vedere in azione anche Forss o Pohjanpalo. Per la Bosnia allenata invece dal c.t. bulgaro Ivaylo Petev il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-1-2: i due volti più noti sono sempre i grandi veterani Pjanic e Dzeko, servirebbe però nuova linfa per cercare di allargare orizzonti e obiettivi per la Bosnia.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico sulla diretta Finlandia Bosnia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono lievemente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,60, mentre poi si sale a quota 3,10 in caso di pareggio (segno X) oppure fino a 2,75 volte la posta in palio sul segno 2 qualora invece vincesse la Bosnia.











