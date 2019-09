DIRETTA FINLANDIA GRECIA/ Streaming video tv: regna l’equilibrio nei testa a testa

E’ ampia la tradizione di Finlandia Grecia, due squadre che solo nel nuovo millennio si sono affrontate sette volte: il bilancio di queste sfide è in totale parità con tre vittorie a testa e un pareggio. Se parliamo soltanto delle partite disputate in Scandinavia notiamo comunque che la Finlandia ne ha portate a casa due, ha pareggiato una volta e non ha mai perso sul suolo amico; le gare hanno fatto tutte parte delle qualificazioni a grandi tornei con la sola eccezione di un’amichevole del febbraio 2008, vinta dalla Grecia per 2-1. Tra i risultati maturati nel XXI secolo quello che spicca maggiormente è il 5-1 finlandese del settembre 2001, nella corsa verso i Mondiali poi giocati in Corea del Sud e Giappone: eravamo allo stadio Olimpico di Helsinki e la nazionale allenata da Antti Muurinen aveva dominato contro una squadra che nemmeno tre anni dopo si sarebbe clamorosamente laureata campione d’Europa. A segno Mikael Forssell con una doppietta, poi Aki Riihilahti, Joonas Kolkka e il veterano Jari Litmanen su calcio di rigore, per la Grecia gol di Georgios Karagounis. (agg. di Claudio Franceschini)

La diretta tv di Finlandia Grecia non è prevista sui canali della nostra televisione: per questa partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video, ma potrete comunque avere le informazioni utili visitando liberamente i profili ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sulle loro pagine dei social network, in particolare quelle presenti su Facebook e Twitter.

Finlandia Grecia sarà diretta dall’arbitro spagnolo Juan Martinez, e si gioca alle ore 20:45 di giovedì 5 settembre presso il Tampere Stadion: siamo arrivati alla quinta giornata nel gruppo J delle qualificazioni agli Europei 2020, il raggruppamento è quello dell’Italia e la nazionale scandinava ha la grande possibilità di centrare per la prima volta il pass per la fase finale di un grande torneo. Fino a questo momento infatti la Finlandia ha vinto sempre, al netto del ko all’esordio contro l’Italia che è prima in classifica: mantenendo la sua posizione la nazionale del Nord Europa taglierebbe in maniera diretta lo striscione del traguardo e sarebbe un risultato straordinario. Delude invece la Grecia, che sembrava poter essere in piena corsa dopo il pareggio rimediato in extremis contro la Bosnia; la sconfitta interna contro l’Armenia è stata sorprendente e rischia di tagliar fuori gli ellenici, già in calo in termini generali, dalla corsa alla fase finale. Mentre aspettiamo la diretta di Finlandia Grecia possiamo fare una breve valutazione sulle scelte dei due Commissari Tecnici per questa partita, leggendone nel dettaglio le probabili formazioni.

E’ possibile che per Finlandia Grecia Markku Kanerva confermi il 4-4-2 dello scorso giugno: in porta Hradecky con una linea difensiva composta da Toivio e Arajuuri, poi due terzini che dovrebbero essere Raitala e Uronen e che di fatto si dovranno preoccupare prevalentemente della fase difensiva, visto che sulle corsie laterali agiranno anche Lod e Lappalainen che partiranno sulla linea del centrocampo, dove Sparv e Kamara occuperanno la zona nevralgica. Pukki, grande avvio in Premier League, e Kallman saranno invece i due attaccanti cui saranno chiesti i gol; la Grecia si è affidata a John Van’t Schip che potrebbe agire con un 4-3-3 di stampo olandese, dunque un tridente con Masouras e Pelkas a fare compagnia alla prima punta Koulouris, e Fortounis retrocesso a centrocampo dove potrebbe schierarsi da mezzala al fianco di Samaris, con Zeca sull’altro interno. Presumibilmente invariata la difesa a protezione del giovane portiere Vlachodimos: la comandano Papastathopoulos e Manolas, a destra ci sarà Mavrias mentre sull’altro versante del campo dovremmo vedere Koutris.

Per un pronostico su Finlandia Grecia avete a disposizione le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la vittoria della nazionale scandinava vale 2,15 volte la somma messa sul piatto, contro il valore di 3,85 che è stato posto sul segno 2 per l’eventualità del successo ellenico. L’ipotesi del pareggio, regolata dal segno X, vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 3,10 volte la cifra investita.



