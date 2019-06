Diretta Liechtenstein Finlandia/ Streaming video e tv, per le qualificazioni Europei

Liechtenstein Finlandia, diretta dall’arbitro danese Jens Maae questa sera, martedì 11 giugno alle ore 20.45 presso il Rheinpark Stadion di Vaduz, capitale del piccolo principato del Liechtenstein, è una partita che si disputa per la quarta giornata del girone J delle qualificazioni agli Europei 2020. Logicamente il pronostico pende dalla parte degli ospiti: Liechtenstein Finlandia vedrà i padroni di casa ancora una volta alla caccia di almeno un punto, dopo la sconfitta subita sabato in Armenia che si aggiunge alle due già rimediate a marzo. La Finlandia invece tre giorni fa ha vinto con la Bosnia e adesso può sperare di lottare per uno dei due posti che varranno la qualificazione alla fase finale dell’Europeo dell’anno prossimo, un traguardo che i finnici non hanno mai raggiunto nella loro storia. Stasera naturalmente sarà obbligatorio vincere per continuare a coltivare questa speranza, sperando che l’Italia blocchi ancora la Bosnia.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liechtenstein Finlandia non sarà garantita su canali televisivi in italiano e lo stesso vale per la diretta streaming video, di conseguenza il principale punto di riferimento per avere notizie sarà il sito Internet ufficiale della Uefa, nella apposita sezione dedicata alle qualificazioni europee.

PROBABILI FORMAZIONI LIECHTENSTEIN FINLANDIA

Parlando delle probabili formazioni di Liechtenstein Finlandia, c’è da tenere conto del fatto che soli tre giorni fa le due nazionali erano scese in campo per il loro precedente impegno nel girone J. Il Liechtenstein allenato dall’islandese Helgi Kolvidsson (privo dello squalificato Kaufmann) dovrebbe fare affidamento sul modulo 4-4-2, nel quale una citazione d’obbligo va fatta per il figlio d’arte Yanik Frick, che come il padre Mario Frick è un attaccante e potrebbe fare coppia con Salanovic. Nella Finlandia di Markku Kanerva è invece logico attenderci la conferma del 4-2-3-1 che sabato ha portato alla prestigiosa vittoria per 2-0 contro la Bosnia firmata dalla doppietta di Pukki, che di conseguenza attendiamo ancora al centro dell’attacco, con Lod, Forsell e Skrabb ad agire in suo appoggio sulla trequarti.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo anche al pronostico su Liechtenstein Finlandia, che vede come prevedibile nettamente favoriti gli ospiti secondo le quote proposte dall’agenzia di scommesse Snai. Infatti il segno 2 per la vittoria della Finlandia è quotato a 1,19, mentre si sale a 6,25 in caso di pareggio (naturalmente segno X) ed infine una vittoria del Liechtenstein varrebbe ben 15,00 volte la posta in palio per chi avrà creduto nel segno 1.



