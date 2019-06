DIRETTA GRECIA ARMENIA/ Streaming video e tv: i numeri dell’arbitro Kristo Tohver

Abbiamo visto che Grecia Armenia sarà diretta dall’arbitro Kristo Tohver: estone di Tallinn, ha al suo attivo 19 gare stagionali divise in maniera più o meno equa tra tante competizioni. Il fischietto baltico sta provando il grande salto nelle competizioni internazionali: in tal senso ha già diretto una partita degli ottavi di finale di Nations League (Chelsea Montpellier, lo scorso marzo) e curiosamente anche in Europa League gli è capitato di arbitrare i Blues, in una sfida della fase a gironi che la squadra di Maurizio Sarri ha vinto 4-0 contro il Paok Salonicco (dunque, non un ricordo splendido per i greci). Tohver deve ancora esordire in Champions League, e tra poco potrebbe essergli affidata qualche gara dei turni preliminari; nel frattempo nelle sue partite del 2018-2019 ha estratto 78 cartellini gialli, con una media di quattro per gara, e un solo rosso arrivato nella già citata Chelsea Paok. I calci di rigore fischiati dall’arbitro estone sono stati 6, dunque sostanzialmente uno ogni tre partite. Vedremo come si comporterà questa sera, in una sfida delicata soprattutto per la nazionale di casa. (agg. di Claudio Franceschini)

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto non dovrebbe essere a disposizione la diretta tv di Grecia Armenia: la partita delle qualificazioni agli Europei 2020 non sarà trasmessa nel nostro Paese e non sarà possibile assistervi nemmeno in diretta streaming video, ma per tutte le informazioni utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che le due federazioni mettono a disposizione sui social network, in particolare Facebook e Twitter.

DIRETTA GRECIA ARMENIA: ORARIO E PRESENTAZIONE

Grecia Armenia, partita diretta dall’arbitro estone Kristo Tohver, si gioca alle ore 20:45 di martedì 11 giugno: presso l’OACA Spyros Louis la nazionale ellenica affronta la seconda partita casalinga in pochi giorni per le qualificazioni agli Europei 2020. La prima non è andata bene: il netto ko contro l’Italia ha impedito alla Grecia di spiccare il volo, e adesso le cose si complicano perchè la Finlandia che ha battuto la Bosnia diventa un’avversaria concreta per la corsa al secondo posto che garantirebbe l’ammissione diretta alla fase finale. Il rischio di dover passare attraverso ai playoff è pari a quello di venire eliminati senza appelli, e allora è chiaro che oggi bisognerà per forza di cose battere un’Armenia che arriva dal 3-0 sul Liechtenstein e, pur avendo appena 3 punti, ha dimostrato di potersela giocare con tutte anche se ovviamente rimane inferiore. Andiamo dunque a valutare in che modo i Commissari Tecnici delle due nazionali potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco, analizzando in maniera più dettagliata le probabili formazioni mentre aspettiamo la diretta di Grecia Armenia.

PROBABILI FORMAZIONI GRECIA ARMENIA

Conferma del 4-1-4-1, in Grecia Armenia, per Angelos Anastasiadis: da valutare se il portiere sarà Barkas o Vlachodimos, sembra invece formata la difesa con Manolas al fianco di Papastathopoulos e due terzini in Zeca e Stafylidis, mentre a centrocampo dovrebbe esserci Siovas che sarà il perno centrale a protezione di questo schieramento e, al tempo stesso, in appoggio a Kourbelis e Samaris che giocheranno qualche passo più avanti. I laterali sulla trequarti dovrebbero essere Bakasetas e Kolovos; a questo punto Fortounis si giocherà nuovamente il posto di prima punta con Koulouris. L’Armenia giocherà invece con un 4-2-3-1 nel quale Hayrapetyan sarà protetto da Voskanyan e Haroyan; da terzini ecco Hambardzumyan e Hovhannisyan, in mediana la regia di Avetisyan insieme alla capacità di interdizione di Mkrtchyan con capitan Mkhytiaran davanti a loro, sugli esterni arriverà la qualità di Barseghyan e Ghazaryan con Karapetian che dovrebbe nuovamente agire da centravanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Per scommettere su Grecia Armenia sono disponibili le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai: secondo questo bookmaker la nazionale ellenica è nettamente favorita, avendo un valore di 1,45 sul segno 1 che identifica la sua vittoria. Il segno X per il pareggio vi farebbe guadagnare una somma pari a 4,00 volte la somma messa sul piatto, mentre per il successo esterno dovrete giocare il segno 2 e la vincita corrisponderebbe a 7,75 volte quello che avrete investito.



