DIRETTA INGHILTERRA FINLANDIA, TRE LEONI FAVORITI

Due inizi opposto in questa diretta Inghilterra Finlandia, partita valida per la seconda giornata di Nations League. Si tratta della Lega B, una sorta di “Serie B” della competizione, dato che i Tre Leoni sono stati retrocessi l’anno scorso. Il match si giocherà martedì 10 settembre alle ore 20:45.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Diretta gol live score: intervallo a Riga! (10 settembre 2024)

L’inizio è stato però soddisfacente con un determinato 2-0 contro l’Irlanda con i gol di Rice e Grealish, un piccolo ma importante modo per ripartire dopo la seconda finale dei Campionati Europei persa di fila contro Italia prima e Spagna dopo.

La Finlandia ha iniziato con il piede sbagliato avendo subito un pesante 3-0 contro la Grecia. Al Georgios Karaiskakis Stadium di Pireo, gli ellenici hanno archiviato la pratica finlandese in virtù delle reti di Ioannidis (doppietta) e l’autogol di Kallman.

Diretta Olanda Germania/ Streaming video tv: big match ad Amsterdam (Nations League, 10 settembre 2024)

DOVE VEDERE INGHILTERRA FINLANDIA, STREAMING VIDEO TV

Se la vostra domande è relativa a dove vedere Inghilterra Irlanda, questo è il paragrafo adatto. Cominciamo a dire che non si potrà guardare la partita in tv.

L’unico modo è affidarsi alla diretta streaming di Uefa.tv che trasmesse gratuitamente tutte le sfide di Nations League.

LE PROBABILI FORMAZIONI INGHILTERRA FINLANDIA

Ora è il momento di andare a vedere le probabili formazioni della diretta Inghilterra Finlandia. Per i padroni di casa il classico 4-3-3 sarà composto da Pickford in porta, difesa a quattro con Alexander-Arnold, Guehi, Stones e Livramento. A centrocampo Rice insieme a Gomes e Eze mentre davanti Saka, Kane e Gordon.

Formazioni Olanda Germania/ Quote, Zirkzee o Weghorts? (Nations League, 10 settembre 2024)

Adesso è il turno della Finlandia che opterà per il 4-2-3-1. Tra i pali Hradecky, pacchetto arretrato formato da Alho, Tenho, Ivanov e Uronen. In mediana Kamara e Schuller che daranno equilibrio alla trequarti con Lod, Pohjanpalo e Antman dietro a Pukki.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE INGHILTERRA FINLANDIA

Ci sono ben pochi giri di parole sulle quote per le scommesse della diretta Inghilterra Finlandia. I favoriti sono i padroni di casa, dati addirittura a 1.14. Il segno X del pareggio è offerto a 8.50 mentre il 2 fisso vale quindici volte la posta in palio.

Concludiamo con le giocate relative alle reti: il Gol è offerto a 2.50 mentre l’esito opposto a 1.50. Over e Under 2.5 rispettivamente a 1.43 e 2.60.