Diretta Fiorentina Atalanta/ Streaming video e tv: torna la sfida infinita (Serie A)

Fiorentina Atalanta, partita diretta dal signor Maurizio Mariani, si gioca sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà una sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A 2019-2020. Momento delicato per entrambe le formazioni: i viola parevano in ascesa ma la scorsa settimana hanno dovuto incassare una doppia sconfitta, perdendo in Coppa Italia contro l’Inter e in campionato in casa della Juventus. Doppia trasferta proibitiva, ma nella sfida coi bianconeri hanno tenuto banco anche le durissime accuse del presidente Rocco Commisso riguardo l’arbitraggio. L’Atalanta dalla sua è stata bloccata sul pari in casa dal Genoa: dopo la sconfitta con la Spal, un solo punto per i bergamaschi in due impegni interni contro formazioni di bassa classifica, pur con l’intermezzo del clamoroso 0-7 inflitto al Torino. Le due squadre si ritrovano a Firenze a meno di un mese dal match di Coppa Italia del 15 gennaio scorso, in cui la Fiorentina è riuscita a eliminare l’Atalanta vincendo 2-1, e questa sarà la settima sfida diretta nelle ultime due stagioni. Il match d’andata è terminato invece con un pari col punteggio di 2-2. L’ultima vittoria bergamasca in casa dei viola risale alla stagione 1992/1993: uno 0-1 che portò all’esonero dell’allora allenatore dei toscani, Gigi Radice.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Fiorentina Atalanta sarà un’esclusiva Sky: l’appuntamento sarà in particolare sul canale di Sky Sport numero 202 della piattaforma satellitare, ovvero Sky Sport Serie A. Per tutti gli abbonati naturalmente sarà a disposizione per seguire la partita anche la diretta streaming video garantita tramite il sito oppure l’applicazione di Sky Go, collegandosi tramite pc o smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI FIORENTINA ATALANTA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Fiorentina Atalanta, sabato 8 febbraio 2020 alle ore 15.00 presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze, sfida valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. La Fiorentina allenata da Iachini dovrebbe scegliere il 3-5-2 come modulo di partenza con questo undici titolare schierato in campo: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Badelj, Pulgar, Dalbert; Chiesa, Cutrone. L’Atalanta guidata in panchina da Gasperini sarà chiamata a rispondere con un 3-4-1-2 così disposto sul rettangolo verde: Gollini; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, Pasalic, Freuler, Gosens; Gomez; Ilicic, Zapata.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi scommetterà sulla sfida tra Fiorentina e Atalanta, l’agenzia Snai propone la quota per la vittoria interna a 4.00, mentre l’eventuale quota per il pareggio viene proposta a 3.75 e la quota per l’affermazione esterna viene fissata a 1.85. Per quanto riguarda invece il numero di gol complessivamente realizzati nel corso dei 90′ della partita, l’over 2.5 viene proposto a una quota di 1.65 mentre l’under 2.5 viene offerto a una quota di 2.10.



