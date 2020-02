Video/ Juventus Fiorentina (3-0): highlights e gol, Ronaldo fa 50 (Serie A)

Il video di Juventus Fiorentina 3-0 riguarda la 22^ giornata di Serie A: tris dei bianconeri che riscattano prontamente il ko di Napoli e continuano la loro marcia in testa alla classifica. La partita dell’Allianz Stadium però è stata più difficile del previsto: i viola hanno dato filo da torcere ai padroni di casa, che sicuramente hanno fatto meglio sul piano del possesso palla ma ancora una volta hanno sprecato e non sono stati perfetti nella gestione. La partita si è sbloccata al 40’ minuto: gran botta di Pjanic a impattare sulla mano di German Pezzella, in un primo momento l’arbitro non ha assegnato il rigore ma poi richiamato dal Var ha indicato il dischetto, dal quale Cristiano Ronaldo ha portato in vantaggio la Juventus. Il primo tempo si è chiuso in questo modo, ma con la Fiorentina che è andata ad un passo dal pareggio con Benassi e i campioni d’Italia che sono stati salvati in un paio di occasioni da Szczesny. Ottima frazione da parte di Douglas Costa, tornato titolare in un tridente classico completato da Higuain che, nel 4-3-3, ha chiaramente caratteristiche da prima punta che si sposano meglio con CR7 e il brasiliano.

VIDEO JUVENTUS FIORENTINA: IL SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo di Juventus Fiorentina Higuain si è divorato un gol (bravissimo Dragowski) e i bianconeri dunque non sono riusciti a chiuderla; dentro Dybala e Vlahovic, il bis dei padroni di casa è arrivato ancora su rigore quando Bentancur ha strappato in dribbling ed è stato steso da Ceccherini. Qui l’arbitro ha subito indicato il dischetto, è andato a rivedere e ha confermato: doppietta per Cristiano Ronaldo che ha fatto 19 in Serie A, 50 con la Juventus e una serie di 9 partite di campionato con almeno un gol. A chiudere i conti, nel primo minuto di recupero, ha pensato Matthijs De Ligt: l’olandese ha staccato da due passi concretizzando l’ottimo angolo battuto da Dybala. Nel finale di partita, furioso Rocco Commisso: il presidente della Fiorentina si è detto addirittura “disgustato” da come siano andate le cose, sostenendo che “la Juventus non ha bisogno di favori, se è più forte di noi che ci batta senza aiuti”. Resta il fatto che il tris dei bianconeri permette a Maurizio Sarri di regalarsi un’altra settimana in testa alla classifica di Serie A, anche se sicuramente bisogna ancora sistemare qualcosa sul piano del gioco.

