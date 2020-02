Video/ Atalanta Genoa (2-2): highlights e gol. Nicola blocca Gasperini (Serie A)

Finisce 2-2 in quel di Bergamo uno dei match più spettacolari del pomeriggio di gare della 22^ giornata di Serie A con Atalanta e Genoa che si dividono la posta al termine di una gara di due volti, ovvero ricca di gol nel primo e invece nervosa e giocata sul filo di un equilibrio sempre sul momento di crollare nel secondo. Come si vede nel video di Atalanta Genoa, ad ogni modo, anche se il Grifone ha meritato il punto pur soffrendo nelle fasi conclusive, spulciando tra le statistiche si vede come ancora una volta i nerazzurri di Gian Piero Gasperini abbiamo dato vita a una sfida ad alta intensità, costruendo molto e arrivando spesso alla conclusione: a livello di possesso palla comandano infatti gli orobici (56% a 44%) che inoltre hanno tirato praticamente il doppio rispetto ai rossoblu di Davide Nicola (17 a 9, di cui 10 nello specchio della porta per i primi e solo 5 per gli ospiti); passando invece al dato relativo ai calci d’angolo si nota il predominio nerazzurro (7 a 1) laddove le punizioni conquistate vedono in leggero vantaggio i liguri per 16 a 14. Infine, detto del dato sulle parate (8 per Perin, un paio delle quali decisive, e solo 3 per Gollini), si notano anche maggiori sanzioni disciplinari per il Genoa (un “rosso” e sei ammonizioni, di cui alcune per perdita di tempo) rispetto alle sole due della Dea mentre il totale degli attacchi vede emergere una curiosa statistica: a sorpresa ne ha sferrati più la squadra rossoblu (116 a 114) ma se si va a contare solo quelli effettivamente pericolosi ecco che stradomina l’Atalanta con 55 a 21, dato tuttavia insufficiente a schiodare nella ripresa il punteggio dal 2-2 maturato nei primi 45 minuti.

LE DICHIARAZIONI

Nel post gara di Atalanta-Genoa ecco le reazioni ai microfoni in sala stampa dei tecnici delle due compagini scese in campo al “Gewiss Stadium – Atleti Azzurri d’Italia”. Gian Piero Gasperini, allenatore dei nerazzurri orobici, è apparso ovviamente deluso per il 2-2 maturato tra le mura di casa e che rallenta ancora la corsa dei suoi a un piazzamento in Champions League: “Oggi abbiamo peccato di presunzione? Non credo, anzi penso che sia stata la nostra migliore giornata” ha detto il coach della Dea, ricordando un po’ polemicamente che anzi la sua squadra ha creato molto ma il Grifone è stato bravo a colpire nel loro migliore momento proprio come era successo a suo dire contro la Spal. “Queste coincidenze ci devono far riflettere: poi non va dimenticato che la motivazione di squadre disperate proprio come Spal e Genoa che lottano per salvarsi è più forte della voglia di andare in Champions” ha concluso Gasperini elogiando comunque l’impegno dei suoi ragazzi e approvando la calda accoglienza del pubblico bergamasco per lo storico ex Masiello, oggi titolare tra le fila rossoblu. Sull’altro versante, invece, Davide Nicola ha prima postato su Instagram un post (“Un altro piccolo passo verso il nostro obiettivo anche se la strada è lunga”) e poi ha parlato della prestazione dei suoi: “Gran partita, abbiamo pareggiato contro una grande squadra che è un piacere veder giocare: non sempre siamo stati lucidi e se lanci lungo sempre rischi di sortire l’effetto opposto ma la cosa fondamentale è stata l’abilità di portarci via qualcosa oggi” ha detto il coach genoano. “Comunque col punto di oggi non cambia nulla, bisogna imparare ad antepore il risultato davanti a tutto” ha aggiunto Nicola prima di soffermarsi a parlare dei singoli tra cu i neo arrivati Iago Falque e Masiello, a proposito del quale si è detto soddisfatto di avere a disposizione un giocatore di esperienza come l’ex atalantino.

