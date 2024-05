DIRETTA/ Fiorentina Bruges video streaming tv: il Belgio non porta molto bene! (2 maggio 2024, Conference)

DIRETTA FIORENTINA BRUGES: I TESTA A TESTA

Non esistono precedenti per la diretta di Fiorentina Bruges, di conseguenza non possiamo analizzare questo match con testa a testa tradizionali anche se, in soccorso per ampliare il quadro, possono arrivare le sfide che la squadra viola ha disputato contro avversarie belghe nel corso della sua storia. A dire il vero non sono tantissimi: ce ne sono sei, sicuramente il più significativo è il doppio confronto con il Genk perché andato in scena nel corso di questa Conference League. Nella fase a gironi la Fiorentina ha pareggiato in trasferta per 2-2, poi ha vinto una partita molto importante per il primo posto al Franchi: è finita 2-1 in rimonta, grazie al gol di Lucas Martinez Quarta e il rigore di Nico Gonzalez.

Probabili formazioni Fiorentina Bruges/ Quote, Jutglà è il grimaldello di Nick Hayen (2 maggio 2024)

Per il resto abbiamo invece due sfide contro l’Anderlecht, nel secondo turno della Coppa Uefa 1984-1985, e due contro lo Standard Liegi addirittura nel 1963, fase a gironi della Coppa Piano Karl Rappan. La Fiorentina non ha mai battuto queste due squadre: nella sfida più recente ha pareggiato 1-1 in casa perdendo poi 6-2 a Bruxelles, contro lo Standard Liegi invece sconfitta interna e pareggio in Belgio. Parliamo di parecchio tempo fa, comunque il quadro generale non è troppo bello per i viola… (agg. di Claudio Franceschini)

Atalanta, Roma e Fiorentina in Europa/ Il Bayer vuole vendicarsi, a Marsiglia c'è pessimismo (2 maggio 2024)

FIORENTINA BRUGES STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Buone notizie per i tifosi viola e per tutti gli amanti del calcio italiano che potranno seguire in chiaro la diretta Fiorentina Bruges su TV8. In alternativa, la partita verrà anche trasmessa da DAZN e Sky o in streaming sulle piattaforme NOW TV e Sky GO. Noi seguiremo la diretta testuale del match con aggiornamenti costanti e il racconto delle azioni salienti.

VIOLA SUPER FAVORITI!

Viviamo insieme le emozioni delle notti europee con la diretta Fiorentina Bruges per una partita valida per la semifinale di andata di Conference League. L’Artemio Franchi di Firenze è pronto ad accendersi giovedì 2 maggio alle 21.00 quando ci sarà il fischio d’inizio di un doppio scontro che varrà per l’accesso in finale di Conference League. I viola arrivano da una convincentissima vittoria in Serie A ottenuta tra le mura amiche e con un largo 5 a 1 ai danni del Sassuolo. La finale sembra essere uno degli obiettivi principali per la squadra di Italiano che vuole legittimare la bontà del suo lavoro con un tanto atteso trofeo.

Diretta/ Fiorentina Sassuolo (risultato finale 5-1): dilagano i Viola! (28 aprile 2024)

Inarrestabile il Bruges che non vede un risultato diverso dalla vittoria dall’1 aprile 2024 e ha vinto otto delle dieci partite disputate in questa Conference League. La squadra allenata da Hayen è una delle più interessanti e divertenti d’Europa e presenta giocatori giovani ma di grande talento che hanno dimostrato di poter essere decisivi già a quest’età.

FIORENTINA BRUGES: LE PROBABILI FORMAZIONI

Torniamo sul campo e passiamo alle probabili formazioni della diretta Fiorentina Bruges che potrebbe rappresentare un importante spartiacque per la storia dei due club coinvolti. Vincenzo Italiano è pronto a schierare la miglior formazione possibile con l’idea di provare a chiudere il discorso qualificazione già al Franchi. Milenkovic, Biraghi, Dodo e uno tra Ranieri e Quarta andranno a comporre la difesa che dovrà regge le avanzate avversarie. A centrocampo Mandragora cerca una maglia da titolare dopo l’infortunio rimediato contro l’Atalanta. Nico Gonzalez e uno tra Beltran e Bonaventura andranno a sistemarsi sulla trequarti a sostegno di Belotti.

Pochi dubbi in casa Bruges con Hayen pronto a schierare il suo solito 4-3-3 con Thiago e De Cuyper pronti a tornare dal primo minuto dopo aver scontato la squalifica nel match di ritorno contro il Paok. La Fiorentina dovrà fare grande attenzione proprio sulle fasce con Sabbe e De Cuyper pronti ad accompagnare la manovra e a seguire i movimenti di Skoras e uno tra Jutglà e Nusa pronti a completare il tridente. A centrocampo, oltre alla qualità ed esperienza dell’ormai noto Vanaken, Italiano dovrà attenzionare i movimenti e la tecnica di Hugo Vetlesen spesso decisivo con i suoi inserimenti tra le linee.

FIORENTINA BRUGES, LE QUOTE

Utilizziamo le quote di Sisal per approfondire la diretta Fiorentina Bruges di Conference League: i padroni di casa partono con il favore del pronostico e con l’1 quotato a 1,85 contro il 4,25 attribuito al segno 2. In caso di pareggio, l’importo scommesso verrà moltiplicato per 3,50 con il segno X.











© RIPRODUZIONE RISERVATA