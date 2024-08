CATALDI ALLA FIORENTINA: DOLOROSO ADDIO ALLA LAZIO

Danilo Cataldi, símbolo biancoceleste, è pronto a dire addio alla Lazio. Il centrocampista, messo sul mercato dalla società capitolina fin dall’inizio di questa sessione estiva, ha trovato finalmente casa. Lo vuole infatti la Fiorentina, che non si è limitata al semplice interesse ma ha proposto alla Lazio un’operazione convincente che ha portato il club a dire sì alla società gigliata. Danilo Cataldi sarà dunque un nuovo giocatore viola, dopo una vita spesa tra le fila biancoceleste, il club del suo cuore. Il centrocampista passerà alla corte di Palladino con una formula che prevede un prestito gratuito con diritto di riscatto, fissato a 4 milioni di euro.

Come riportano i media vicini al club biancoceleste, la partenza verso Firenze è prevista in serata: comincia dunque un nuovo capitolo per il calciatore, da sempre tifoso della Lazio, squadra nella quale ha giocato tutta la trafila delle giovanili, dal 2006 al 2013, per poi finire in prima squadra. Per Cataldi sono stati vari i prestiti in carriera: prima si è trasferito al Crotone, nel 2013-2014, dopo ancora nel 2017 al Genoa e successivamente al Benevento, per poi tornare stabilmente alla Lazio dal 2018 al 2024 appunto: in campionato ha messo a segno 141 presenze condite da cinque gol che hanno fatto gioire il popolo biancoceleste, che da sempre lo ama.

CATALDI ALLA FIORENTINA: ADDIO CONTROVOGLIA

Danilo Cataldi dice addio alla Lazio controvoglia: da sempre infatti tifa la squadra biancoceleste e non ha mai nascosto che sarebbe rimasto volentieri a Roma. Il tecnico Marco Baroni, però, ha fin da subito messo le cose in chiaro: Cataldi non è per lui una prima scelta e dunque ha preferito allontanarlo. Il centrocampista ha così salutato il club che ama da sempre per trasferirsi alla Fiorentina: al suo posto potrebbe arrivare Michael Folorunsho, di proprietà del Napoli ma in passato in biancoceleste nel settore giovanile.